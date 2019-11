U&D: Ida e Riccardo, tensione in studio. E Gianni Sperti si infuria

editato in: da

Armando incarnato torna a dividere Ida e Riccardo a Uomini e Donne, facendo infuriare Gianni Sperti. Secondo le prima anticipazioni nella prossima puntata del Trono Over, i due innamorati litigheranno nuovamente. La tensione, nonostante il ritorno di fiamma, è ancora molto forte e i dubbi sono tanti.

Ida infatti lamenta una certa freddezza da parte di Riccardo che, da parte sua, sta facendo di tutto per non rovinare la love story con la Platano. Ad aumentare i problemi le rivelazioni di Armando Incarnato che, ancora una volta, ha parlato del flirt con la dama del Trono Over. I due in passato si sono scambiati un bacio e il cavaliere è convinto che Ida fosse molto interessata a lui.

“Io ti ho detto: ‘Ti devi bere due bicchieri divino prima di entrare in puntata, che diventi più simpatico!’” ha detto la Platano durante una discussione con l’ex. “Allora – ha replicato Armando – tu beviti due bicchieri di vino prima di uscire con lui, così forse lo baci, ok? Io rispondo a tono – ha aggiunto -. Ida tu non sei stata la sola a uscire, bere, ridere, scherzare e camminare mano nella mano!”.

Le parole di Armando, pronunciate di fronte a una Ida ferita e un Riccardo sempre più furioso, hanno indignato Gianni Sperti e Tina Cipollari. In particolare l’ex marito di Paola Barale ha criticato il comportamento di Incarnato, responsabile di aver rivelato alcuni dettagli privati della sua uscita con la Platano.

“Lui ha voluto fare intendere che c’è stato qualcosa fra di loro! – ha tuonato Gianni -. Non c’è peggior uomo di colui che racconta di essere stato con una donna! è un uomo piccolo così! L’ha fatto intendere nella storia, come no?”.

La love story fra Ida e Riccardo intanto continua fra alti e bassi. La Platano e Guarnieri sono tornati insieme dopo un periodo di lontananza e stanno provando a ricostruire il rapporto e superare i problemi del passato.