U&D: Ida e Riccardo si baciano, ma spunta Armando

Come è finita fra Riccardo e Ida? Dopo la romantica proposta di nozze nello studio di Uomini e Donne, la coppia è tornata alla corte di Maria De Filippi per svelare la decisione presa riguardo il matrimonio. La Platano e Guarnieri non si sposeranno, almeno per ora, ma non sembrano intenzionati a lasciarsi.

Se nelle puntate precedenti i due avevano affermato, dopo un lungo scontro e tante lacrime, di volersi separare, attualmente le cose sono cambiate. La proposta di nozze di Riccardo, che ha ribadito a Ida di amarla, ha cambiato le carte in tavola e Ida ha riscoperto il sentimento nei confronti dell’ex. Questo però non significa che il matrimonio ci sarà.

“Un anno fa quando me l’hai chiesto per la prima volta ci credevo e ti ho detto sì – ha spiegato Ida -. Io sarei andata in comune a sposarmi anche dopo una settimana. Oggi è completamente tutto diverso”. Riccardo ha cercato di dire la sua, giustificando anche la poca passione che la Platano lamenta da tempo.

A fare da paciere Maria De Filippi che ha cercato di illustrare a Guarnieri la posizione della compagna: “Te andavi in giro con le altre. Lei ha paura perché gliel’hai già chiesto di sposarti e poi l’hai mollata – ha detto -. Adesso dice: ci voglio credere, ma creiamo le basi”.

“Non ci voglio rinunciare a te”, ha concluso la dama del Trono Over, commossa. Riccardo si è quindi alzato e l’ha baciata. Un bacio appassionato che ha scatenato anche l’ironia di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Non vorremmo vedere qui le basi che mancano…” ha detto l’ex marito di Paola Barale.

Nel frattempo sembra che Armando Incarnato non abbia mai dimenticato la Platano. Il cavaliere del Trono Over infatti ha svelato che vorrebbe continuare a frequentarla nel caso la love story con Riccardo finisse. “Le donne che mi hanno frequentato in questo periodo sanno che se Ida tornasse in studio da single, sarei pronto a incontrarla per poterci parlare” ha detto.