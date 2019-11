U&D, Ida e Riccardo nella bufera dopo l’addio allo show

editato in: da

Ida e Riccardo hanno deciso di lasciare Uomini e Donne e intorno alla coppia sono nate accese polemiche. A scatenarla Armando Incarnato, che nelle ultime settimane sembrava aver rubato il cuore della Platano, ma anche una parte di pubblico che, a quanto pare, non crede nella sincerità di Guarnieri ed è convinto che la love story finirà molto presto.

Ida e Riccardo sono stati legati per diverso tempo, affrontando anche l’esperienza di Temptation Island, poi l’addio e la decisione di frequentare altre persone. Nelle ultime puntate Riccardo aveva rivelato di non provare più niente per Ida e anche lei, nonostante la lettera di lui, aveva affermato di voler andare avanti e conoscere Armando. I due si erano scambiati anche un bacio e sarebbe stato proprio questo gesto a spingere Guarnieri a reagire, dichiarando il suo amore a Ida.

Un colpo di scena che Armando ha commentato sulle pagine del Magazine di Uomini e Donne, polemizzando e attaccando la coppia. “Ida dentro di sé sapeva di avere ancora interesse per Riccardo – ha detto -, però quando una persona ama non esce con un’altra e la bacia. Se la mente e il cuore sono occupati da un altro, non ci si lascia andare come Ida si è lasciata andare con me. Eppure la voglia, il bisogno di Ida di usarmi è andato oltre ciò che prova”.

Secondo Armando, Ida aveva già deciso di tornare con Riccardo, facendolo ingelosire. “Perché il suo piano perverso era quello di baciarmi, pur sapendo che magari mi avrebbe destabilizzato, per far tornare Riccardo – ha chiarito il cavaliere del Trono Over -. Quindi per me Ida si può tenere Riccardo, un uomo che non l’ha mai messa al primo posto, come in amore è doveroso invece fare, quantomeno dal mio punto di vista”.

“Mi aspettavo che Riccardo facesse qualcosa, ma non quello che ha fatto – ha detto Armando Incarnato parlando del rivale -. Non quantomeno dopo che ha umiliato Ida davanti a tutta Italia semplicemente perché, a dir suo, lei gli ha mancato di rispetto o in ragione del consenso che ha dal pubblico, cosa che per Riccardo è un’ossessione. Ida a Riccardo non ha mai mancato di rispetto. Non mi pare che sia andata mai fisicamente con qualcuno. È sempre rimasta al posto suo, gli ha dimostrato amore per tanto tempo, mentre lui la distruggeva”.