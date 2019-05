U&D, Ida e Riccardo di nuovo insieme: colpo di scena nel Trono Over

editato in: da

Ida e Riccardo ci riprovano, con un colpo di scena degno dei migliori film d’amore a Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Over sono tornati ancora una volta al centro dello studio per parlare della loro relazione. Dopo la rottura e l’addio alla trasmissione da parte della bella Platano, il cavaliere ci ha ripensato e le ha chiesto di tornare nello show di Maria De Filippi per riprovarci.

“Tempo fa c’era tanta rabbia, ma col tempo è passata – ha svelato l’ex protagonista di Temptation Island, parlando con Ida -. Passata la rabbia, ricomincio a pensare tutto quello che è successo. Non ti nego che ho conosciuto altre donne, non è andata a buon fine e allora poi ho pensato: forse è il caso di rivalutare, ti aspettavo come ti avevo lasciato. Io avevo aperto un dialogo, cercavo la serenità, ma oggi ti dico che se tu vuoi mi farebbe piacere risentirti. Non voglio pensare al passato”.

Ida, tornata nello show dopo una lunga assenza, è apparsa molto diffidente e scettica nei confronti dell’ex compagno. “Non ho avuto piacere dell’invito – ha confessato -. La chiamata mi ha sconvolto, tu sei uno che sconvolge la testa. Ho fatto due notti a pensare che cosa mi potevi dire. Tu il tuo orgoglio lo hai accumulato, io l’ho messo da parte: per amore si fa. A me sembra assurdo che, dopo che hai conosciuto donne, mi chiami”.

“Sei un uomo – ha concluso Ida -, potevi cercarmi fuori e venire a casa mia, raggiungermi a lavoro. Impossibile dopo una settimana che uscivi con Stefania ti sei ricordato di me. Sono otto mesi che mi hai lasciato e in otto mesi ti sta venendo adesso in mente Ida?”

Nonostante le sue parole piuttosto dure, Ida ha ammesso di pensare ancora a Riccardo e ha chiesto tempo per decidere se tornare o meno a Uomini e Donne. “Ci penso – ha detto -, in due giorni non ho maturato una decisione. Ho bisogno di tempo”.