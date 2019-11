U&D, Ida confessa: “Con Riccardo non ci siamo ancora visti”

editato in: da

Ida e Riccardo sono tornati insieme e hanno deciso di lasciare Uomini e Donne. Un vero e proprio colpo di scena che ha sorpreso il pubblico, da sempre affezionato a questa coppia. In tanti si sono chiesti come sia finita fra i due e come stia procedendo la love story lontano dalle telecamere.

Tutto è iniziato quando Ida ha svelato a Maria De Filippi di aver baciato Armando. Riccardo in quel momento ha capito di amare ancora la sua ex fidanzata e ha deciso di svelare i suoi sentimenti in una lettera. Lei inizialmente ha affermato di non amarlo più, poi però è tornata sui suoi passi e ha scelto di dare un’altra occasione alla loro relazione.

In seguito Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno annunciato di voler lasciare lo show per provare a vivere lontano da tutto e da tutti la loro storia d’amore. La conoscenza, dopo il colpo di scena, continua, anche se con qualche problema. La coppia infatti non si è ancora incontrata e Ida continua a fare i conti con le sue paure.

“Ci siamo sentiti ogni giorno – ha spiegato lei al Magazine di Uomini e Donne -, ma ancora non ci siamo visti. Io sarei voluta scendere a Taranto, ma alla fine abbiamo deciso di trascorrere insieme un weekend a Roma, a metà strada. Devio dire che sono più tranquilla, cerco di evitare le solite discussioni anche se quando parliamo è difficile non rievocare il passato e ogni tanto capita”.

“Benché sia cambiato ciò che provo nei suoi confronti perché ci sono paure che mi frenano – ha raccontato -, faccio fatica a credergli e io stessa ho creato un’armatura interna per difendermi da lui”.

“Tuttavia ho deciso di lasciare il programma con Riccardo – ha aggiunto Ida Platano – perché voglio darmi, darci, questa possibilità e ho la volontà di mettercela tutta stavolta. D’altronde io Riccardo l’ho sempre desiderato e, al netto dei miei dubbi, voglio provare a ricostruire qualcosa. Non voglio avere rimpianti perché questo amore che provo nei suoi confronti è sempre stato grandissimo”