Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo insieme: i retroscena

Dopo liti, lacrime e addii, Ida e Riccardo sono tornati insieme lasciando gli studi di Uomini e Donne e il cavaliere del Trono Over svela i retroscena del ritorno di fiamma. Sembrava che fra la bella Platano e Guarnieri fosse finita, ma tutto è cambiato in poche puntate.

Secondo alcune anticipazioni (le puntate sono registrate) dopo i contrasti del passato Ida e Riccardo avrebbero deciso di riprovarci, anche se entrambi avevano affermato di non provare più un sentimento uno per l’altro. Una piccola bugia smentita da un bacio che si sarebbero scambiati davanti a Maria De Filippi, durante un ballo a Uomini e Donne, dopo un intenso confronto.

A cambiare le cose una lettera inviata da Riccardo a Ida, come ha raccontato lui stesso al Magazine di Uomini e Donne, svelando alcuni retroscena sulla vicenda. “Io ho sempre sperato, e forse creduto, che la strada mia e quella di Ida si sarebbero prima o poi riunite – ha svelato -. Quando ho visto che invece ci stavamo allontanando sempre di più, ho deciso di fare qualcosa”.

Riccardo si riferisce all’entrata in scena di Armando Incarnato che, qualche settimana fa, aveva baciato Ida. “Dopo la puntata ho trovato il coraggio di alzare il telefono e chiamarla per parlarle – ha confessato il cavaliere del Trono Over -, per dirle quello che provo, quello che penso, ma lei non mi ha risposto. A quel punto ho pensato di mandarle un messaggio: ho buttato giù un fiume di parole scrivendo ben 72 righe, le ho anche contate! Così è nata questa lettera in cui ho scritto nero su bianco tutto quello che da tempo avrei voluto dire a Ida”.

L’uomo ha poi svelato perché non si è mai fatto avanti prima. “Non ho fatto un gesto del genere prima perché lo scorso anno avevo preso una posizione – ha rivelato Riccardo, parlando di Ida -. Non mi sentivo apprezzato da lei e la vedevo sempre fredda nei miei confronti, quindi non volevo ricominciare in quello che mi sembrava un contesto sbagliato”.

Ora Ida e Riccardo continueranno la loro storia d’amore lontano da Uomini e Donne, proprio come Ursula e Sossio. “Io farò di tutto per cambiare – ha ammesso lui -, mi sono preso le mie responsabilità: so dove ho sbagliato con Ida e farò di tutto per risolvere i nostri problemi, per stare bene insieme. Ma anche io ho accusato delle mancanze da parte sua e, come ho detto anche a lei, questa cosa non va sottovalutata da parte sua”.