U&D, Ida e Riccardo di nuovo in crisi: lei in lacrime, lui se ne va

Dopo il colpo di scena a Uomini e Donne e il ritorno dell’amore non sembrano andare bene le cose fra Ida e Riccardo. Secondo le ultime anticipazioni la dama è scoppiata in lacrime nel corso di una puntata, sottolineando la distanza ancora fortissima con il cavaliere.

Ida e Riccardo, come è noto, sono tornati insieme da qualche settimana. Il loro amore era sbocciato negli studi di Uomini e Donne, durante il Trono Over. Poi la coppia aveva preso parte a Temptation Island, infine si era separata a causa di incomprensioni e gelosie. Guarnieri aveva affermato di non provare più nulla per l’ex compagna, mentre lei, dopo tante lacrime, aveva deciso di andare avanti.

Aiutata dall’amica Gemma Galgani, la Platano aveva cercato di dimenticare Riccardo uscendo con Armando Incarnato. Dopo il bacio con il corteggiatore però l’ex era tornato sui suoi passi e aveva tentato di riconquistarla con una lettera d’amore. All’inizio Ida era apparsa ferma sulle sue posizioni, ma poco dopo aveva cambiato idea, scegliendo di vivere la sua relazione con Riccardo lontano dalle telecamere.

A quanto pare però le cose non stanno andando bene come speravano i fan. Secondo le ultime anticipazioni nelle prossime puntate la coppia svelerà di essere già in crisi. Ida non riesce a superare i problemi del passato ed è convinta che Riccardo non provi nessuna attrazione nei suoi confronti. Per questo motivo i due continuano a litigare molto spesso e non riescono a trovare la serenità che desiderano.

La situazione è piuttosto tesa e sulla questione, come vedremo nelle prossime puntate, interverrà anche Armando Incarnato, che si è scambiato un bacio con Ida. Chi ha assistito alle registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne afferma che la Platano scoppierà a piangere, disperata, mentre Riccardo abbandonerà lo studio, furioso, seguito da lei. Poco dopo Maria De Filippi mostrerà un video di Ida in camerino mentre piange.