U&D, Ida e Riccardo nella bufera: accuse di tradimento e sospetti

editato in: da

I problemi per Ida e Riccardo non sono terminati e la coppia è tornata a confrontarsi negli studi di Uomini e Donne, travolta dalle insinuazioni di Armando Incarnato su un possibile tradimento. Secondo il cavaliere del Trono Over, che sino a qualche settimana fa frequentava la Platano, fra i due innamorati ci sarebbero stati diversi tradimenti.

Ida ha affrontato il suo ex, scontrandosi con lui, ma ha anche ammesso l’esistenza di una crisi con Riccardo. Tornare insieme non è servito a dissipare i dubbi sulla loro storia d’amore che sembra sempre più a rischio. “Tremo dalla paura di ricadere nella sofferenza vissuta” ha confessato la Platano, che in passato ha sofferto molto per l’addio al cavaliere conosciuto a Uomini e Donne.

“Un anno fa mi sono sentita abbandonata da Riccardo – aveva confessato qualche giorno fa al Magazine di Uomini e Donne -. Per me, allora, le giornate non avevano più un senso. Credo di aver toccato il fondo all’epoca e questo non lo posso dimenticare”.

“Sicuramente è anche una forma di autodifesa – aveva aggiunto -, perché è stato ed è ancora difficile spiegare a parole l’anno di sofferenza e di malessere che ho vissuto. Non ci stavo più con la testa, ogni giorno mi sembrava nullo senza Riccardo, come se fossi ferma lì, ai giorni in cui stavamo insieme”.

Riccardo ha svelato a Ida tutto il suo amore, ma sembra che questo non sia bastato a riportare il sereno nella loro relazione. Nel frattempo la coppia è finita nella bufera non solo per il gossip sui tradimenti, diffuso da Armando su Instagram, ma anche per alcuni dubbi di Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’ex marito di Paola Barale è convinto che Guarnieri si stia trattenendo e che non sia completamente sincero con Ida per paura di ferirla di nuovo.

Tina invece è certa che la passione fra i due sia ormai finita, lasciando spazio solamente all’affetto. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà alla coppia. Secondo alcune indiscrezioni dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, nonostante un duro scontro in studio, Ida e Riccardo avrebbero abbandonato la trasmissione insieme.