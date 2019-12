U&D, Ida prende una decisione dopo la proposta di nozze di Riccardo

editato in: da

Ida Platano prende una decisione su Riccardo Guarnieri dopo la proposta di nozze a Uomini e Donne. Secondo le prime anticipazioni che arrivano dalle registrazioni della trasmissione, nelle prossime puntate la dama del Trono Over svelerà i suoi sentimenti nei confronti dell’ex compagno.

Fra Ida e Riccardo, ormai da tempo, è in atto un tira e molla che sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. La love story, nata negli studi dello show di Maria De Filippi, era terminata qualche tempo fa dopo aver superato anche la prova di Temptation Island. La coppia si era separata, salvo poi tornare insieme quando Riccardo aveva scoperto di provare una forte gelosia per Ida.

Poi la scelta di allontanarsi dalla trasmissione e una nuova crisi, gravissima, che nelle scorse puntate si era risolta in un addio. Ida aveva accusato Riccardo di non provare attrazione nei suoi confronti, mentre lui aveva svelato di trovarsi di fronte sempre una donna aggressiva.

L’ennesimo colpo di scena è arrivato nel corso delle ultime puntate quando Riccardo, fra le lacrime, ha detto di non voler perdere Ida e ha tirato fuori dalla tasca della giacca una scatolina con un anello. La proposta di nozze ha sconvolto così tanto la Platano che non è riuscita a dare una risposta.

Ida si è presa del tempo per pensare e, secondo alcune anticipazioni, avrebbe fatto una scelta. Nelle ultime registrazioni, la dama del Trono Over avrebbe detto a Riccardo di non volerlo perdere, ma di non essere pronta per il matrimonio. La Platano infatti è convinta che per le nozze servano delle solide basi nel rapporto che oggi loro non hanno, ma che potrebbero costruire impegnandosi.

L’unione dunque, almeno per ora, è solo rimandata. Prima di giurarsi amore eterno Riccardo e Ida dovranno risolvere i loro problemi di coppia. Fonti presenti alle registrazioni di Uomini e Donne, riferiscono che Guarnieri avrebbe accettato, commosso per la scelta della compagna di andare avanti.