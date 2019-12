Ida, le prime parole su Instagram dopo la proposta di nozze di Riccardo

editato in: da

Ida Platano rompe il silenzio su Instagram dopo la proposta di nozze di Riccardo Guarnieri, avvenuta negli studi di Uomini e Donne. Dopo un lungo tira e molla e tanti colpi di scena, il cavaliere del Trono Over ha deciso di fare il grande passo e di chiedere la mano della compagna.

Nel corso dell’ultima puntata dello show di Maria De Filippi, Ida è apparsa decisa a mettere fine alla love story con Riccardo: “Non ho mai finto con te – ha chiarito –. Sono semplicemente stanca. Sono stanca di aspettare i tuoi tempi”. Le parole della donna hanno causato la reazione del cavaliere che, al centro dello studio, le ha fatto una dichiarazione d’amore.

“Io dico sempre che quello che ho provato per te è stato sempre per la prima volta – ha detto -. E questo non lo voglio perdere. Ho sbagliato, io non ho intenzione di perderti: il mio non è un sentimento, io sono innamorato di te Ida […] Dicevi che le esperienze si vivono una volta sola ed ho pensato che sono stanco anche io di una situazione del genere. Sei tu la donna della mia vita e ti volevo chiedere di sposarmi”.

Quando Ida ha visto l’anello di fidanzamento è rimasta sconvolta. Maria De Filippi ha interpretato il suo smarrimento e ha fatto partire la musica. Durante il lento, Ida e Riccardo si sono abbracciati, poi il cavaliere ha preso in braccio la compagna e l’ha portata fuori.

Qual è stata la risposta di Ida? Se lo chiedono tutti i fan della coppia e di Uomini e Donne, ansiosi di scoprire come andrà a finire. Poche ore dopo la messa in onda della puntata, la donna ha pubblicato un post su Instagram. “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura” ha scritto Ida, postando una foto della puntata e citando Einstein. Che sia un piccolo indizio per capire cosa avrà detto a Riccardo?