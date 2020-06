U&D, Giovanna Abate ha scelto Sammy: la sua risposta

editato in: da

Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan. Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, la tronista avrebbe abbandonato il programma con il corteggiatore, preferendolo a Davide Basolo, alias Alchimista, e ad Alessandro Graziani. La scelta di Giovanna è stata registrata dopo un percorso segnato da stop e incomprensioni. Spesso infatti la tronista si era scontrata con il corteggiatore, che più di una volta aveva minacciato di lasciare la trasmissione. Per questo in molti si aspettavano un deciso “no” da parte di Sammy.

Alla fine però il vocalist ha risposto “sì”. Secondo chi ha seguito le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Hassan avrebbe detto: “Va bene, proviamo”, cogliendo di sorpresa anche la tronista. Qualche giorno fa Elena Cat, ex compagna di Sammy e madre di suo figlio, aveva commentato il percorso del vocalist a Uomini e Donne. “Sammy e io ci siamo lasciati due anni fa – aveva confessato a FanPage – ma, come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia. Soprattutto da parte di lui che, in questo caso, è quello che è stato lasciato”.

Niente da fare invece per Davide Basolo. Il corteggiatore era sbarcato a Uomini e Donne durante il lockdown, corteggiando Giovanna con il nome di Alchimista e indossando una maschera. Il bartender aveva da subito attirato l’attenzione dell’influencer, arrivando a mostrare il suo volto prima a lei, poi al pubblico. Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island, ora coinvolto anche nell’addio fra Pago e Serena, invece aveva lasciato la trasmissione poco prima della scelta per volere della tronista.

Qualche giorno fa a parlare della scelta di Giovanna Abate era stata sua madre. “Io e suo padre ci siamo separati quando aveva sette anni e Giovanna ha sofferto molto – aveva svelato a Nuovo Tv -. Ci chiedeva di tornare insieme […] Non ha mai avuto molti fidanzati e l’ultimo l’ha fatta soffrire. È stato suo cugino a segnalarla alla redazione di Uomini e Donne. Spero che faccia la scelta giusta”.