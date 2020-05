U&D, Giovanna Abate e Alchimista sono ex? La segnalazione su Davide Basolo

editato in: da

Giovanna Abate e Alchimista sono ex fidanzati? A Uomini e Donne arriva una nuova segnalazione su Davide Basolo che, ancora una volta, cambia le carte in tavola. Il corteggiatore ha finalmente deciso di gettare la maschera, mostrando il suo vero volto. Dopo settimane passate a corteggiare la tronista, Alchimista ha scelto di abbandonare l’anonimato e l’alone di mistero che l’aveva caratterizzato. Poco dopo però sono iniziate le prime illazioni sul suo conto.

Sui social, in particolare, sono arrivate numerose segnalazioni che parlavano di una love story passata fra Giovanna e Davide. L’Alchimista ha preso in giro tutti ed è l’ex della tronista di Uomini e Donne? FanPage riporta le dichiarazioni di un amico del bartender che ha smentito queste indiscrezioni. Basolo non avrebbe mai avuto un flirt con la Abate, soprattutto perché lui è cresciuto a La Spezia, mentre lei è originaria di Roma. I due si sarebbero conosciuti solo nella trasmissione di Maria De Filippi e l’Alchimista non avrebbe mai preso parte in precedenza allo show.

Informazioni che sembrano confermare l’interesse di Davide Basolo per Giovanna Abate. La tronista ormai sta per affrontare la sua scelta, anche se sta vivendo sentimenti contrastanti. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, ha svelato di essere molto indecisa, ballando con Sammy e scatenando la gelosia dell’Alchimista che per tutta risposta è rimasto al centro dello studio. Alessandro Graziani ha poi deciso di abbandonare lo studio, eliminandosi perché certo di non aver acceso l’interesse della tronista. “Mi dispiace che tu te ne vada ma ti sei portato verso il no”, ha detto lei, dopo l’annuncio di Maria De Filippi. “Mi sono fatto trasportare dal fatto di essere venuta a prendermi – ha replicato l’ex tentatore di Temptation Island -, ma penso che avrei dovuto riflettere un po’ di più. Il rapporto che hai con loro è andato tanto avanti rispetto a quello che hai con me”. A confermarlo anche Giovanna Abate: “Anch’io sarei dovuta essere più corretta e non inseguirti”, ha concluso riferendosi alla puntata in cui ha chiesto al corteggiatore di tornare, nonostante l’eliminazione.