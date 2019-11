U&D, Giorgio Manetti e Tina attaccano Gemma Galgani

editato in: da

Tina Cipollari e Giorgio Manetti attaccano Gemma Galgani, accusandola di essere a Uomini e Donne solo per la fama. Nell’ultimo periodo la situazione sentimentale della dama del Trono Over è diventata decisamente burrascosa. La torinese infatti non ha ancora trovato la persona giusta per lei dopo aver frequentato diversi uomini.

L’ultimo flirt è quello con Jean Pierre, finito fra le lacrime quando lui ha dichiarato di voler frequentare anche altre donne della trasmissione. Sulle pagine di Nuovo Tv, Tina e Giorgio hanno commentato il comportamento di Gemma a Uomini e Donne. Manetti ha lasciato lo show di Maria De Filippi qualche tempo fa dopo aver vissuto un’intensa love story con la Galgani. Dopo l’addio lei aveva provato a riconquistarlo, ma non ci era mai riuscita.

Secondo Tina e Giorgio, Gemma continuerebbe a frequentare uomini a cui non è interessata solo per restare a Uomini e Donne. “È falsa – ha spiegato la Cipollari -. Ormai ha visto che tutto questo funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata. Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe”.

Della stessa idea Giorgio, conosciuto anche come Il Gabbiano, secondo cui la sua ex sarebbe disposta a tutto, anche a farsi maltrattare, pur di rimanere di fronte alle telecamere. “Una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare – che è una cosa veramente poco dignitosa – potrebbe anche fidanzarsi con due uomini, ma non molla la trasmissione” ha detto.

Accuse pesanti a cui di certo la Galgani risponderà. D’altronde non è la prima volta che Tina la accusa di essere più interessata alla fama che a trovare un fidanzato, al contrario Giorgio non aveva mai usato parole così dure nei suoi confronti. Il cavaliere fiorentino da qualche tempo è legato a un’altra donna, Caterina, con cui sembra aver trovato la felicità.