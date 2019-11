U&D, Giorgio Manetti attacca Gemma: “Ormai fa parte dell’arredamento”

editato in: da

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della sua esperienza a Uomini e Donne, attaccando l’ex compagna. L’imprenditore fiorentino e la dama torinese sono stati legati per qualche mese sino alla rottura improvvisa che è stata seguita da colpi di scena, lacrime e ripensamenti.

Alla fine Giorgio – detto Il Gabbiano – ha abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne e oggi è felicemente legato a Caterina, una donna che conosce da sempre. Gemma invece è ancora nel cast dello show di Maria De Filippi e ha avuto altre storie d’amore, prima con Rocco Fredella, poi con Jean Pierre e infinte con Juan Luis, il corteggiatore che attualmente sta frequentando.

“Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento – ha detto Giorgio in un’intervista al settimanale Mio -. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”.

Nonostante se ne sia andato da Uomini e Donne, Manetti è spesso oggetto di discussione in studio per via del suo rapporto con Gemma, ma anche con Anna Tedesco, un’altra dama del Trono Over. “Anna Tedesco? C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre – ha confessato -. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna. Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”.

Infine Giorgio ha parlato di Tina Cipollari con cui ha avuto sempre un ottimo rapporto a Uomini e Donne, alimentando la rivalità della vamp con Gemma: “Tina Cipollari? Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei, può farcela! – ha svelato l’ex cavaliere del Trono Over -. Ci vediamo ogni tanto al ristorante del suo fidanzato Enzo, a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina”.