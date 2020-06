U&D, Gemma e Sirius: arriva il primo bacio

editato in: da

Gemma Galgani e Sirius si scambiano il primo bacio: la dama di Torino e il suo corteggiatore di soli 26 anni, che stanno facendo impazzire tutto il pubblico di Uomini e Donne, hanno finalmente approfondito la loro conoscenza.

Dopo poco più di un mese di conoscenza, Gemma Galgani e Nicola Viviarelli (questo il vero nome di Sirius) smentiscono i sospetti di coloro che ritenevano che Sirius si stesse approfittando della 69enne per visibilità televisiva.

Secondo quanto riferito da Gemma al magazine di Uomini e Donne, l’episodio sarebbe avvenuto durante una passeggiata a Roma. Una volta pizzicati dai paparazzi mentre erano complici e vicini, Gemma è stata interpellata sulla giornata trascorsa insieme al suo giovane Sirius, confessando che in quell’occasione è scattato l’attesissimo primo bacio.

Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina che seppur sia stato un bacio “last minute”, ha la sua importanza.

Il bacio è arrivato dopo diverso tempo non solo per le necessarie misure di distanziamento, ma anche perché Gemma e Sirius si sono conosciuti quando il format era stato modificato, diventando un dating show a corrispondenza epistolare. Inoltre ci sono state delle interferenze nel loro corteggiamento per via dell’interesse nei confronti del bel ragazzo della dama Valentina Autiero, rendendo Gemma particolarmente gelosa.

Tutto ciò ha rallentato la conoscenza, tanto che Sirius ha preferito aspettare il momento giusto per lasciarsi andare. A tal proposito, in una delle ultime puntate del seguitissimo dating show, Nicola si è dovuto difendere dall’agguerrita opinionista Tina Cipollari, che lo incitava a fare il primo passo: “Nicola non puoi programmare un bacio!“

Ora che il primo bacio è arrivato e dopo aver negato la partecipazione a Temptation Island, la loro love story ha avuto la benedizione da parte della famiglia di Sirius, in particolare della mamma e della nonna.

Intervistata in esclusiva dal settimanale Chi, la madre si è detta felice di veder sorridere il suo Nicola, dichiarando che non sapeva affatto le intenzioni del figlio di corteggiare Gemma.