U&D, novità su Gemma e Nicola: Sirius fa chiarezza sulla presunta crisi

editato in: da

Le luci sugli studi di Uomini & Donne si sono spente da tempo. Nonostante questo, la vicenda di Gemma e di Nicola Vivarelli, detto Sirius, continua a tenere banco. Dopo le voci su una presunta crisi, che hanno iniziato a rincorrersi dopo le risposte del giovane corteggiatore della Dama di Torino ad alcuni commenti sotto a un suo post di Instagram, si parla oggi di una conoscenza che, secondo quanto dichiarato da Vivarelli stesso, sta proseguendo.

Il 26enne toscano si è infatti confidato nel corso di un’intervista a Uomini & Donne Magazine. Vivarelli ha dichiarato di stare trascorrendo l’estate a casa sua, in Versilia, e ha ripercorso alcuni dei momenti topici del rapporto con la storica dama del Trono Over di Maria De Filippi.

“È indelebile nella mia mente la prima volta che ci siamo visti dopo una lunga attesa, un incontro fatto di sguardi e scambi di emozioni”: queste le parole di Vivarelli, che ha definito “una favola” il momento in cui ha rivisto la Dama di Torino dopo tanto tempo.

Sempre nel corso della sopra citata intervista, Sirius ha smentito la crisi, dichiarando di sentirsi tutti i giorni per telefono con la Galgani, ribadendo il fatto di essere stato spinto a conoscerla fin da subito senza pensare alla differenza d’età, ma con l’intenzione di confrontarsi con una persona più matura.

Vivarelli si è soffermato anche sulla fama che l’ha investito negli ultimi mesi, dicendo che molto spesso, viene contattato sui social o fermato per strada. In questi casi, cerca di rispondere a tutti in maniera spontanea. Le tentazioni? Lontane dalla sua vita in questo momento che, a suo dire, non lo vede frequentare locali notturni, fatta eccezione per un singolo invito ricevuto a una serata in discoteca in Versilia.

“Mi tengo a distanza innanzitutto perché voglio essere coerente con me stesso (…) e ovviamente anche per rispetto a Gemma. Solo nel caso in cui la nostra conoscenza non dovesse sfociare in una relazione, allora comincerò a guardarmi intorno”: con queste parole, Sirius ha messo fine ai gossip sul suo rapporto con la Dama piemontese che, a quanto pare, sta andando avanti in attesa di sviluppi futuri.