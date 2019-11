U&D, Gemma in lacrime per Jean Pierre

editato in: da

Esterna non certo allegra quella che ieri ha visto protagonista Gemma Galgani. La dama bionda del Trono Over di Uomini e Donne si è infatti lasciata andare alle lacrime di fronte a Jean Pierre. Il motivo della sua tristezza? Il recente ingresso della ravennate Antonella nel dating show Mediaset e una reazione di lui di cui stiamo per parlare.

Proprio con l’intenzione di parlare del primo aspetto Gemma ha fatto una sorpresa a Jean Pierre, andandolo a trovare nel corso dell’esterna trasmessa durante la puntata di ieri. Lui, stupito di vederla arrivare, ha ribadito i motivi dell’entrata di Antonella nello show, affermando che “Siamo lì per questo, anche per conoscere della gente”. Ha poi ribadito che, dal suo punto di vista, il rapporto con la Galgani è ancora fermo a “una bella amicizia”.

Queste parole non hanno certo lasciato indifferente Gemma che, dopo averle sentite, ha cominciato a piangere. Come ha reagito Jean Pierre? Sottolineando il suo fastidio nel vederla piangere e affermando che, a suo avviso, si tratta di un atteggiamento esagerato.

Dal canto suo, Gemma ha sottolineato di non poter cambiare il suo modo di porsi per il fatto che a lui dà fastidio se le vengono le lacrime agli occhi. Jean Pierre ha subito replicato sottolineando che “Per avere questi atteggiamenti devi sentire qualcosa di particolare”.

Queste parole sono state accolte con una reazione alquanto sorpresa da parte della dama bionda, che ha dichiarato apertamente di provare qualcosa per lui. A questa rivelazione Jean Pierre ha replicato ribadendo il fatto che tra loro c’è solo amicizia e sottolineando il suo dispiacere all’idea di perdere questo rapporto. Ha successivamente detto di sentirsi felice ogni volta che va a trovare Gemma e di considerare la cosa molto importante.

La dama del Trono Over non si è certo arresa sottolineando che, a suo avviso, passando dal bacio è possibile capire se due persone si piacciono o no. Jean Pierre non si è però scomposto, dicendo che “Se devo fare qualcosa è qualcosa che devo sentire” e precisando sia che non gli costerebbe niente dare a Gemma il bacio che si aspetta, sia che, in caso, il significato rispetto a un bacio dato con sentimento sarebbe diverso.

Ha poi concluso affermando che qualcosa è cambiato dal momento in cui si sono conosciuti, ma che il sentimento non è ancora arrivato e che non deve essere in alcun modo forzato.