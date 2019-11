U&D, Gemma via dallo show: parla Maurizio Costanzo

editato in: da

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Maurizio Costanzo ha deciso di intervenire su un gossip che circola da diverso tempo. Secondo alcune indiscrezioni infatti la dama del Trono Over starebbe per lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

Da anni nel programma, Gemma non è ancora riuscita a trovare la sua anima gemella. Prima la love story con Ennio, poi la relazione, finita male, con Giorgio Manetti e i tentativi di riconquistarlo, infine la conoscenza con Rocco, terminata bruscamente dopo la Scelta in prima serata.

Oggi Gemma è ancora in cerca della persona giusta per lei, ma non sembra destinata a trovarla. L’ultimo flirt, Jean Pierre, è terminato fra le lacrime dopo che l’uomo ha deciso di frequentare altre donne. Nel frattempo le liti fra la Galgani e Tina Cipollari sono all’ordine del giorno e l’opinionista più volte a chiesto a Maria De Filippi di eliminare la rivale dal programma.

La vamp infatti è convinta che la dama torinese stia mentendo e che sia interessata solamente alle telecamere e non, come sostiene lei, a trovare la persona giusta. Di certo Gemma nel corso degli anni è diventata un volto molto conosciuto e amato di Uomini e Donne. A svelarlo anche Maurizio Costanzo che ha difeso la Galgani, affermando che dovrebbe rimanere nello show.

“Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? – ha spiegato Costanzo -. Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”.

“Certo – ha aggiunto il giornalista -, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.