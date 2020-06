U&D, Gemma e Sirius paparazzati fuori dagli studi televisivi

editato in: da

La frequentazione fra Gemma Galgani e Sirius, alias Nicola Vivarelli, continua anche fuori dagli studi di Uomini e Donne. La coppia è stata paparazzata in giro per le strade di Roma, durante un’uscita romantica. A immortalarli una fan che poco dopo ha postato il video su Tik Tok. La dama torinese e il modello sono fra i personaggi più discussi dello show di Maria De Filippi, complice la forte differenza d’età e le tante critiche che sono state mosse a Gemma per aver accettato il corteggiamento di Nicola.

I due avevano iniziato a conoscersi durante il lockdown, nella versione inedita del format che prevedeva un corteggiamento tramite chat. Vivarelli si era presentato usando il nickname di Sirius e da subito aveva attirato l’attenzione di Gemma, volto storico del programma da sempre in cerca del grande amore. La Galgani non ha mai nascosto il suo interesse per Nicola che, nonostante le critiche e il corteggiamento di Valentina, ha ribadito più volte di essere molto attratto dall’ex di Giorgio Manetti.

Tina Cipollari si è scontrata nel corso di diverse puntate sia con Gemma che con Sirius, convinta che il giovane non abbia un reale interesse nei confronti della dama del Trono Over. Al centro delle accese discussioni anche il mancato bacio fra i due che, come ha svelato Nicola, non sarebbe ancora arrivato per timidezza, sostituito però da abbracci e tenerezze. “Ovvio che io ho davanti a me una persona più matura, per questo potrei anche trovarmi qualche volta in difficoltà, perché nutro un grande rispetto nei tuoi confronti – ha confessato a Gemma -. A volte può darsi che sia un pochino più ritirato rispetto a una ragazza della mia età. Ho anche capito che se non veniva da parte mia l’abbraccio, magari non veniva nemmeno. Io non ho voluto creare quella situazione e non l’ho creata”.

Di tutt’altra idea Tina che ha attaccato il corteggiatore di Uomini e Donne, accusandolo di mentire. “Sei un grandissimo bugiardo – ha tuonato la Cipollari -. Dal momento che tu ti sei esposto, sei venuto qui a corteggiare una donna con mezzo secolo in più di te sei soggetto a critiche. Io penso tu sia un grande falso. È un bel po’ che tu vieni qui e poi che cosa fa? Si trova da solo con questa donna dentro quattro mura, manda via pure gli operatori e non le dai neanche un bacio?”.

L’uscita di coppia per le strade di Roma e lontano dalle telecamere però sembra dimostrare che i due fanno sul serio e che sono pronti a conoscersi anche lontano da Uomini e Donne.