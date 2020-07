U&D, Gemma e Sirius in crisi: parla la Galgani

editato in: da

Gemma Galgani rompe il silenzio sulla presunta crisi con Sirius, alias Nicola Vivarelli, dopo la fine di Uomini e Donne. La dama del Trono Over e il giovane corteggiatore hanno continuato a frequentarsi anche dopo che si sono spente le telecamere dello show di Maria De Filippi, ma secondo alcune indiscrezioni nell’ultimo periodo Gemma avrebbe perso interesse nei confronti di Sirius.

Intervistata dal Magazine di Uomini e Donne, la Galgani ha voluto chiarire la situazione. “Il tempo passa e adesso viviamo la nostra frequentazione non più sotto le telecamere, dove si è più esposti al giudizio del pubblico – ha confessato -. In questo momento c’è maggior possibilità di sentirci e vederci con una certa serenità. Dalla fine dell’ultima puntata, ci siamo visti a Roma e continuiamo a sentirci”.

Sulla questione è intervenuto anche il 26enne che sembra molto preso dalla dama torinese e nemica di Tina Cipollari. “La mia storia con Gemma sta andando avanti, ovviamente con qualche difficoltà legata alla distanza […] – ha ammesso Sirius -. Tutto questo ci porta a sentire la mancanza l’uno dell’altra. Spero, visto l’interesse nel continuare la nostra conoscenza, che queste problematiche dovute a una mera distanza fisica, in qualche modo, si risolvano quanto prima“.

Gemma ha deciso di dire la sua anche su un altro tema spinoso che interessa molto i fan di Uomini e Donne ossia la fine dell’amore fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, sua migliore amica. I due erano pronti alle nozze dopo un eterno tira e molla, ma, a quanto pare, la cerimonia non ci sarà. “Non posso dire se nella storia tra Ida e Riccardo i problemi nascano solo da differenze caratteriali – ha chiarito – perché, per quanto sia molto legata a Ida, conosco Riccardo davvero in modo molto superficiale. Sicuramente hanno due caratteri importanti. Se penso a Riccardo mi viene subito in mente una dose di orgoglio significativa ma in amore si sa che l’orgoglio non è mai un buon alleato. Se penso a Ida, so benissimo che è una donna che lavora, con i problemi e le preoccupazioni che un’attività in proprio comporta in questo periodo!”.

“La distanza geografia – ha concluso -, nonostante io continui a sostenere che l’amore può tutto, non agevola il rapporto, e io ne so qualcosa! Non posso neanche parlare di colpe, da imputare a Ida o a Riccardo, in quanto non sono in grado di puntare il dito contro uno dei due e non lo farei a prescindere, perché soltanto loro sanno esattamente cosa succede nella loro relazione. L’unica cosa di cui sono certa, e infatti è la mia massima, è che l’amore può tutto!”.