U&D: Gemma innamorata di Juan Luis, ma le cose non vanno come sperava

Gemma Galgani ha perso la testa per Juan Luis, nuovo volto del Trono Over di Uomini e Donne, ma le cose non sembrano destinate a finire bene per la dama torinese. Negli ultimi giorni la rivale di Tina Cipollari ha ritrovato il sorriso grazie a un nuovo cavaliere che è riuscito a destare il suo interesse.

Si tratta di Juan Luis, arrivato dopo che Gemma ha versato lacrime amare per Jean Pierre, convinto che con lei ci possa essere solamente un’amicizia. L’uomo è approdato a Uomini e Donne pronto a conquistare il cuore della Galgani e sembra esserci già riuscito.

“Finalmente ti conosco da vicino, è un onore. Sono sempre colpito dalla tua sensibilità, dalla tua profondità, dalla tua eleganza e dal tuo stile. Ti faccio i miei complimenti – le ha detto, poi ha raccontato un po’ di sè e della sua vita -. Ho 57 anni, sono nato in Venezuela, a Caracas, e a tredici anni mi sono trasferito con i miei genitori in Italia, a Napoli, dove lavoro. Ho tre figli, di cui una non c’è più: Elena, la primogenita. Sono separato, divorziato e il matrimonio è stato anche annullato”.

L’interesse di Gemma per il corteggiatore è stato immediato e, fra un ballo e un gioco con la frutta, la Galgani ha mostrato subito un grande interesse per Juan Luis. In tanti hanno paragonato il cavaliere del Trono Over a Giorgio Manetti, ma la dama torinese ha chiarito subito la situazione.

“Di lui mi piace il rispetto che ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza – ha detto al Magazine di Uomini e Donne -. È un uomo che non sopporta l’ipocrisia. Ma soprattutto mi ha colpito la sua grande sensibilità. Questo è un fattore molto importante per me. Comunque lui non è il nuovo Giorgio. È Juan”.

Nonostante l’entusiasmo di Gemma però sembra che le cose per lei non andranno bene. Secondo le prime anticipazioni nelle prossime puntate Juan Luis si scontrerà con la Galgani e lei scoppierà in lacrime. Non solo: Armando Incarnato, ex di Ida Platano, rivelerà che il corteggiatore non è interessato a lei, ma la sta solo usando.