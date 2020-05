U&D, Gemma amica della madre di Nicola Vivarelli. Poi Sirius litiga con Tina

editato in: da

A Uomini e Donne continua la conoscenza fra Gemma Galgani e Sirius. Nelle ultime puntate la dama torinese ha conosciuto anche la madre di Nicola Vivarelli, al centro di un acceso scontro fra il corteggiatore e Tina Cipollari. La vamp infatti non crede nella sincerità del ragazzo ed è convinta che stia mentendo. Per l’opinionista Sirius starebbe corteggiando Gemma solo per ottenere visibilità.

Per dimostrare che le sue intenzioni sono serie, Nicola Vivarelli ha fatto conoscere alla Galgani sua madre. Le due si sono sentite telefonicamente e Gemma ha ricevuto un regalo dalla donna. “La cosa più importante ed emozionante è stato quando ho salutato tua mamma – ha confessato la dama torinese, parlando con Sirius -. Mi ha detto ‘sei meravigliosa e vorrei essere lì in studio a difenderti’. È stata così protettiva, la protezione di una mamma è una cosa unica”. Vivarelli ha quindi confermato: “Lei comunque aveva piacere a sentirti. Sa che sono felice e non accetta che ti vengano detto certe cose […] Mi ha fatto piacere sentirti, e coinvolgere la mia famiglia”.

Se Gemma si è commossa durante Uomini e Donne, Tina Cipollari ha ribadito di non credere al corteggiatore. “Come faccio io a credere che tu sei qua per Gemma, per costruire un futuro insieme a lei? – ha tuonato la vamp -. Non ci crederò mai”. Anche Maria De Filippi ha detto la sua, cercando in qualche modo di mitigare le affermazioni forti della vamp.

“La madre di Nicola lo ritiene in grado di prendere le sue scelte affettive e professionali e le rispetta – ha detto la conduttrice -. Non è una questione di apertura mentale. Il meglio per il proprio figlio può giudicarlo solo il proprio figlio. Una madre può dare un’opinione, non può andare oltre – ha aggiunto Maria, che è mamma di Gabriele, adottato diversi anni fa con Costanzo -. Comunemente è raro vedere una cosa del genere, questo non significa che sia anormale. Vale per tutte le scelte di questo mondo, sennò siamo nel Medioevo. Tina pensa Non è comune e che Gemma andrà incontro a una sofferenza”.