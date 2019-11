U&D, ex opinionista difende Gemma e attacca Barbara De Santi

editato in: da

Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, difende Gemma Galgani e attacca duramente Barbara De Santi. Nell’ultima puntata del Trono Over, la dama torinese ha dovuto fare i conti con la sua gelosia per Juan Luis. Il nuovo corteggiatore infatti ha rubato il cuore di Gemma, ma la relazione non sembra destinata a decollare, soprattutto a causa delle insicurezze della Galgani.

Qualche giorno fa infatti Juan Luis aveva ballato con Tina Cipollari, facendola arrabbiare, nell’ultimo appuntamento con lo show di Maria De Filippi invece l’abbiamo visto concedersi un ballo con Barbara De Santi, da sempre nemica di Gemma. La scelta del cavaliere del Trono Over di ballare con una donna che non fosse lei, ha intristito molto Gemma che ha subito anche le provocazioni della vamp di Uomini e Donne.

Karina Cascella, storico volto della trasmissione, ha commentato quanto accaduto nelle Stories di Instagram. “Scusate ma è vero – ha tuonato -. Cioè ora va bene tutto ma povera Gemma. Tina gioca lo fa per provocarla come fa sempre con tutti quelli con cui esce Gemma. Ma Barbara è proprio una st***za. Che str**za Barbara! Certe donne sono proprio str***ze”.

Da oltre dieci anni Gemma è uno dei volti del Trono Over di Uomini e Donne. Tanti la amano, altri la accusano di essere ancora nello show solo per avere visibilità. Nel frattempo lei continua a cercare l’amore vero dopo l’addio alla trasmissione di Giorgio Manetti, suo storico ex. In questi mesi la dama ha frequentato Rocco Fredella, abbandonato dopo una serata nel castello delle scelte, in seguito ha conosciuto Jean Pierre, ma anche questo legame è finito molto presto.

Ora la Galgani è totalmente concentrata su Juan Luis. “A primo impatto mi ha colpito il suo sorriso – ha raccontato qualche giorno fa al Magazine di Uomini e Donne -. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il coup de foudre! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato queste mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico”.