Uomini e Donne, l’ex fidanzata di Sirius mette in guardia Gemma

Nei giorni scorsi Uomini e Donne ha riservato al suo pubblico un colpo di scena, rivelando l’identità di Sirius, il corteggiatore misterioso di Gemma Galgani.

Dietro il soprannome si cela ìNicola Vivarelli: in molti avevano messo in dubbio la sua età, pensando che fosse una menzogna, con il solo scopo di attirare l’attenzione. Il ragazzo invece ha dimostrato di avere davvero 26 anni, il modello e marinaio che ha fatto breccia nel cuore di Gemma durante lo show Corteggia con le parole, che per un breve periodo ha sostituito il classico Uomini e Donne, esiste.

Nonostante la differenza d’età, immediatamente dichiarata, la dama torinese ha voluto comunque provare a conoscere lo stesso il misterioso Sirius che, quando si è presentato in studio, ha lasciato tutti di stucco.

Ovviamente la situazione ha scatenato non poche polemiche, tanto che a sbottonarsi, oltre agli opinionisti in studio e alle altre dame, è stata anche l’ex di Nicola Vivarelli, Chiara Vannucci, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage.

Poco più grande di lui, la donna ha raccontato di averlo frequentato per qualche anno, prima che la loro relazione d’amore si interrompesse. Chiara, che è stata insieme a Nicola fino al 2014, ha confessato che la loro era una storia dal futuro incerto, un legame tra due ragazzi giovani: lui appena 18enne e molto immaturo, non avrebbe lasciato dei bei ricordi alla donna. Nell’intervista Chiara Vannucci infatti non dipinge in modo gentile Nicola:

Penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia.

Anche la ragazza quindi confermerebbe le considerazioni già fatte nello studio del programma: Valentina Autiero lo ha apostrofato come un farabutto, interessato a corteggiare Gemma solo per visibilità. E anche Tina Cipollari aveva detto la sua, prima attaccando Nicola, poi rivolgendosi a Gemma, chiedendole se non si sentisse a disagio dal momento che potrebbe essere sua nonna.

Di certo queste non saranno le uniche critiche alla frequentazione tra i due: data la rivalità accesa tra Tina e Gemma, probabilmente gli scontri che abbiamo visto consumarsi tra le due in questi giorni non saranno un caso unico e isolato. Liti e scontri, che il pubblico conosce fin troppo bene, contraddistinguono da un tempo il loro rapporto. Questa situazione contribuirà ad incrinarlo di più?