Uomini e Donne, delusione per Gemma. La conferma su Sirius

La storia tra Gemma e Sirius, lo pseudonimo che celava l’identità del corteggiatore Nicola Vivarelli, continua a suscitare dubbi e destare qualche perplessità.

La dama torinese e il giovane ventiseienne stanno continuando a conoscersi, nonostante la forte differenza di età. Fra i due intercorrono ben 40 anni, una cifra che ha lasciato tutti di stucco e che è stata fortemente criticata, soprattutto da Tina Cipollari.

L’opinionista nella puntata di oggi si è scagliata, come ormai è sua abitudine, contro Gemma, gridando alla dama: “Ma tu ti rendi conto di quello che stai facendo vedere all’Italia? Maria, ma la vergogna questa donna non la conosce?”.

La Cipollari ovviamente non ha risparmiato neanche Sirius: “Quante cavolate che dici, tu sei proprio un bugiardo, un bugiardo cronico”.

Intanto il ragazzo continua a dichiararsi convinto della sua scelta: “Io non sono qua per scherzare, forse tu sei qua per scherzare, divertirti e prendere in giro, ma io sono venuto qua e ho dei sentimenti verso Gemma, cara Tina”, anche se sono in molti tra i presenti in studio ad avere dubbi e perplessità sul comportamento del corteggiatore.

Il battibecco è continuato, con la Cipollari che ha voluto sottolineare: “Ti devi vergognare di prenderti gioco di una povera donna che non ha più la capoccia!” e poi ha aggiunto: “Tu hai scelto la strada più facile per farti vedere, e i risultati si sono già sono arrivati infatti”.

In tanti infatti sono convinti che Nicola Vivarelli sia solo in cerca di popolarità, scetticismo che è stato alimentato anche dalle dichiarazioni della sua ex fidanzata. Lui però si è sempre difeso, affermando anche oggi di provare un sentimento sincero per Gemma Galgani.

Durante la puntata però Maria De Filippi ha insinuato un dubbio su Sirius: una delle dame, Valentina, ha lasciato il numero al corteggiatore, con l’intenzione di mettere in atto una provocazione. Ma non sarebbe stata la sola: anche Sandra avrebbe voglia di conoscere Nicola, lanciando Gemma nello sconforto e rimanendo delusa dal parterre femminile.

Vivarelli però ha stoppato immediatamente la dama: “Sono contento, ma al momento voglio rimanere su questi passi e continuare a conoscere Gemma”, ha ammesso il ragazzo, che quindi confermerebbe il suo interesse per la Galgani.