U&D, Daniele Dal Moro fa pesare le corteggiatrici: è polemica

Daniele Dal Moro fa pesare le sue corteggiatrici e scatena la polemica a Uomini e Donne. Il tronista di Maria De Filippi ha infatti organizzato per le ragazze che lo stanno corteggiando una sorta di ufficio casting che non è piaciuto affatto al pubblico. Le corteggiatrici hanno partecipato a colloqui individuali in cui, dopo aver fatto delle domande personali, il tronista ha chiesto loro età, peso e altezza.

Daniele non si è fermato qui e ha voluto anche pesare alcune di loro per accertarsi che dicessero la verità. Un comportamento che ha scatenato accese polemiche in studio soprattutto perché Dal Moro ha deciso di eliminare l’unica ragazza che si era ribellata al suo comportamento. “Non rispecchia i miei canoni”, ha detto mandando a casa Ginevra.

La scelta del tronista non è piaciuta al pubblico a casa e a quello in studio, creando una lite con la tronista Giovanna Abate. “Io non me la prendo con Daniele, ma con le corteggiatrici che non gli danno filo da torcere!”, si è sfogata la tronista, mentre sui social i fan di Uomini e Donne hanno criticato il comportamento di Daniele.

Imprenditore e appassionato di fitness, Dal Moro è arrivato al successo grazie al Grande Fratello. Ha vissuto una storia d’amore con Martina Nasoni, vincitrice del reality, terminata poco prima del suo arrivo a Uomini e Donne.

“Ho visto il video di Daniele che decide di far pesare delle ragazze e sono rimasta sconvolta – ha scritto un utente -. Mi hanno sconvolto anche le ragazze che decidono di corteggiarlo. Queste non si rendono conto che la sua fidanzata finirà a mangiare riso, pollo, tonno e albumi”. “Il problema di Uomini e Donne – ha aggiunto un altra persona, commentando la puntata – è che ci sono narcisisti patologici come Daniele che fanno pesare le ragazze e controllano se sono brave a pulire casa e tutte le ragazze che glielo lasciano fare senza dargli una scarpata in faccia. Ecco. Il problema è da entrambe le parti”, hanno continuato a scrivere”.