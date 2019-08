U&D, Costantino Vitagliano pronto a tornare nel Trono Over

editato in: da

Costantino Vitagliano punta al Trono Over di Uomini e Donne e sogna di tornare nella trasmissione che lo rese famoso. L’ex tronista, che ha legato in modo indissolubile il suo nome a quello del programma, oggi ha 45 anni ed è ancora in cerca dell’amore vero. Opinionista di Barbara D’Urso ed ex protagonista del Grande Fratello, non è riuscito a trovare la stabilità sentimentale che desiderava.

Era il 2004 quando Costantino, spregiudicato e bellissimo, sbarcò a Uomini e Donne, diventando il primo tronista nella storia dello show. Dopo il “no” a Veronica Ranieri, il modello iniziò a frequentare le corteggiatrici del programma e alla fine scelse Alessandra Pierelli. La coppia iniziò a vivere una love story sotto l’occhio attento delle telecamere con resoconti settimanali a Buona Domenica e riprese live.

La storia, dopo la realizzazione del film Troppo Belli con Daniele Interrante, arrivò al capolinea a causa di litigi e tradimenti. In seguito Alessandra si è sposata con il golfista Fabrizio Baldassari da cui ha avuto due figli. Costantino invece ha vissuto una breve love story con la modella Elisa Mariani che nel 2015 ha dato alla luce la figlia Ayla.

Nonostante ciò l’ex tronista è ancora single e vorrebbe trovare l’amore. “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? – ha svelato al settimanale DiPiù -. Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trent’anni. Con una differenza rispetto al passato: allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

L’ex modello ha confessato di aver incontrato Alessandra Pierelli in questi anni, ma la loro storia non è più decollata. “Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo – ha confessato -. È andata come doveva andare… I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”.