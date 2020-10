UeD: chi sono Selene e Beatrice, le due corteggiatrici che si contendono Davide Donadei

editato in: da

Continua il percorso di Davide Donadei a Uomini e Donne: il tronista pugliese sta facendo la conoscenza di due splendide ragazze, alle quali pare essere particolarmente interessato. Stiamo parlando di Selene Querulo e Beatrice Buonocore, entrambe pronte a lottare nel tentativo di conquistare il cuore di Davide.

Nonostante le tante novità che caratterizzano questa nuova edizione di Uomini e Donne, in primis la commistione tra Trono Classico e Trono Over, ci sono dinamiche che permangono immutate nel tempo. Il corteggiamento è una di queste: Davide Donadei, che è approdato sul trono nelle scorse settimane, ha avuto modo di incontrare alcune bellissime ragazze e ha deciso di frequentarne due, per approfondire la loro conoscenza. La sua scelta è ricaduta su Selene e Beatrice, per le quali prova una forte attrazione.

Il pubblico ha avuto modo di scoprire qualcosa in più sulle due ragazze vedendole in esterna con Davide, e ci è voluto poco per capire come siano molto diverse. Selene, combattiva e spigliata, non ha esitato davanti alle attenzioni di Nicola Vivarelli e ha mostrato dell’interesse per lui. Al contrario, Beatrice sembra essere molto più coinvolta nei confronti del tronista, tanto che tra i due c’è scappato un bacio. Ma chi sono le due splendide corteggiatrici che si contendono il cuore di Davide Donadei?

Selene Querulo ha appena 19 anni e viene da Matelica (in provincia di Macerata), dove vive da anni assieme alla mamma e al fratello minore. Ha sempre avuto le idee chiare e una grinta notevole: dopo il diploma ottenuto all’Istituto alberghiero di Cingoli, la giovane ha iniziato a lavorare come cameriera in un locale della sua città, per poter raggiungere l’agognata indipendenza economica. Il suo sogno è però quello di diventare un’event manager. Ad aver attirato l’attenzione di Davide è stato un suo messaggio: Selene ha infatti scritto “Solo chi lo ha passato può capire…”, facendo riferimento probabilmente ad una difficile situazione familiare che entrambi condividono.

Beatrice Buonocore, che ha invece 20 anni, è originaria di Forlì e si descrive come una ragazza semplice. La sua passione più grande è il canto: ha una voce incredibile, che allena da quando era ancora una bambina, ed è addirittura arrivata in semifinale al Festival di Castrocaro. Proprio questa è stata la caratteristica che, in un primo momento, ha fatto breccia nel cuore di Davide. La giovane gli ha infatti dedicato una canzone in studio, lasciando tutti a bocca aperta per il suo talento.