U&D, calano gli ascolti e Lele Mora critica i tronisti

Calano gli ascolti del Trono Over di Uomini e Donne, e Lele Mora critica i tronisti di Maria De Filippi. Ormai da tempo la versione “classica” del dating show non riscuote lo stesso successo di quella “over”. I telespettatori con il tempo si sono appassionati alle vicende di Gemma Galgani e degli altri protagonisti del Trono, mentre hanno perso interesse per le avventure dei tronisti più giovani.

Così tanto che qualche mese fa si era addirittura parlato di una chiusura del Trono Classico. Per ora Uomini e Donne è stato sospeso da Mediaset e le puntate riprenderanno quando saranno possibili nuove registrazioni. Nel frattempo Lele Mora ha svelato cosa pensa dei nuovi tronisti di Maria De Filippi.

Attualmente sul trono ci sono Carlo Pietropoli, Sara Amira, Giovanna Abate e Daniele Dal Moro. “Io credo che l’interesse del pubblico sia ancora vivo – ha spiegato l’ex agente dei vip a Nuovo Tv -. Penso, però, che sul trono non ci siano i personaggi giusti. Quelli che in passato sceglievo io con l’avallo della signora Maria De Filippi, consigliata dai suoi assistenti, lo erano”. In passato Mora ha portato al successo diversi tronisti, da Costantino Vitagliano a Daniele Interrante sino a Francesco Arca. “Ho scoperto ragazzini che funzionavano in televisione – ha detto Lele -, ma che, comunque, avevano davvero voglia di innamorarsi, non solo di mettersi in mostra. Il tempo mi ha dato ragione: quasi tutti hanno avuto storie importanti”.

Mora è convinto che Andrea Damante, deejay ed ex di Giulia De Lellis, sia l’unico tronista che è riuscito a lasciare il segno. “L’ultimo che ha lasciato un po’ il segno credo sia stato Andrea Damante. Poi il nulla – ha aggiunto Mora, che ha voluto dare anche un consiglio a Maria De Filippi -. Si dovrebbe tornare ai vecchi tempi. Se dovesse interessare, io sono a disposizione!”.