U&D, Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano i preparativi delle nozze

Beatrice Valli e Marco Fantini, ex protagonisti di Uomini e Donne, rimandano i preparativi delle nozze a un mese dalla nascita della loro primogenita. La coppia si sposerà a settembre, ma per ora il matrimonio è stato messo in stand-by. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer che su Instagram ha risposto alle domande dei fan.

La gravidanza è agli sgoccioli e Beatrice non vede l’ora di stringere fra le braccia la sua bambina. La piccola si chiamerà Azzurra e verrà alla luce a maggio. La Valli e Fantini formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Una love story nata negli studi di Maria De Filippi – dove lei era tronista e lui corteggiatrice – fra mille peripezie e continuata anche lontano dai riflettori. Oggi entrambi sono influencer e modelli, hanno una figlia, Bianca, mentre Beatrice ha un altro figlio, Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi, che vive con loro ed ha un legame fortissimo con Marco.

Qualche mese fa Marco Fantini aveva sorpreso la sua Beatrice con una proposta di nozze a Parigi. La coppia è legata ormai da diversi anni e il matrimonio era nell’aria, così come l’arrivo di un altro figlio. La cerimonia era stata fissata per settembre, ma, almeno per ora, i preparativi sono stati bloccati. “Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile – ha confessato Beatrice su Instagram -. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”.

La gravidanza di Beatrice non è stata affatto semplice e ora che il parto si avvicina l’influencer ha confessato di avere molti timori. “Tutte le notti vado a letto pensando a questo. Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei – ha svelato -. Vorrei che fosse tutto tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale”.