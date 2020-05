U&D, Alchimista lascia sola Giovanna Abate e Gemma piange per Sirius

editato in: da

Alchimista rifiuta l’esterna con Giovanna Abate a Uomini e Donne e Sirius fa piangere Gemma Galgani. Continuano i colpi di scena nel programma di Maria De Filippi che sta appassionando sempre di più il pubblico. A far discutere è soprattutto il flirt fra Gemma e Nicola Vivarelli, alias Sirius, corteggiatore con cui ha quarant’anni di differenza.

L’età però non sembra essere un ostacolo per la Galgani, messa in guardia più volte anche da Tina Cipollari. Nessuno infatti sembra credere nella sincerità del giovane, che nelle ultime puntate di Uomini e Donne ha perso più volte la pazienza. Prima a causa di Valentina che si è scontrata con Gemma, gelosa del suo interesse nei confronti di Nicola.

La dama è scoppiata a piangere, affermando di essere stata derisa dalle altre donne del Trono Over. “Io le vedo le cose a casa, credi mi faccia bene quando vedo che vengo derisa da queste qua”. A far arrabbiare Sirius anche la vamp dello show, che ha commentato sarcasticamente l’ultima esterna di coppia. “Più che un’esterna, sembra la nonna che porta il nipotino alle giostre”, ha detto e Vivarelli non l’ha presa bene: “Lo dico per il futuro. Non toccatemi la madre perché divento una bestia”.

Problemi anche per Giovanna Abate che è stata lasciata sola dall’Alchimista dopo che nelle scorse puntate era apparsa di nuovo interessata ad Alessandro Graziani. “Ti ho vista rincorrere Alessandro e la cosa mi ha riportato con i piedi per terra – ha svelato il corteggiatore, rifiutandosi di partecipare a un’esterna -. Questa cosa mi ha fatto girare veramente i co*** perché ho visto improvvisamente un’altra Giovanna, molto confusa e decisamente incoerente. Ho sempre messo in conto Sammy e il tuo conclamato interesse verso di lui. Lo metto in conto anche se mi piaci, ma rincorrere Alessandro è stato un gesto senza senso. Mi sei sembrata una ragazzina capricciosa e gelosa. […] Ho grande rispetto per me stesso e so quando devo proteggermi. Non sono qui a giocare, ci sono in ballo e ho dei sentimenti. Non è amore ma da parte mia l’interesse c’è e non ho bisogno di nasconderlo, ma se percepisco incoerenza rallento. Non sono qui per farmi del male”.