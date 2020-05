U&D, L’Alchimista butta giù la maschera e Giovanna si emoziona

editato in: da

L’Alchimista butta giù la maschera: il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate finalmente si è mostrato alle telecamere di Uomini e Donne lasciando tutti senza fiato.

Durante la puntata del seguitissimo dating show andata in onda il 27 maggio 2020, Giovanna è entrata in studio per raccontare al pubblico e al parterre gli ultimi aggiornamenti del suo trono.

Visibilmente emozionata, Giovanna ha raccontato cosa ha provato durante le esterne con il misterioso corteggiatore e di come si senta sempre più coinvolta da questa conoscenza, condita da mistero e dolcezza.

La tronista ha iniziato a conoscere L’Alchimista durante la versione virtuale del famoso programma e da subito si è percepita la loro, particolare, alchimia. Le parole del corteggiatore hanno subito carpito il carattere forte, ma allo stesso tempo fragile, di Giovanna che ha scelto, così, molto presto di portarlo in esterna.

In questo modo, la protagonista di Uomini e Donne ha scoperto per prima il volto dell’uomo mascherato, ma a telecamere spente. In quest’occasione, Giovanna ha confessato in studio di trovarlo molto bello, aumentando la curiosità di tutto il parterre.

Curiosità che è stata presto soddisfatta; infatti L’Alchimista ha scelto di svelare la sua identità e di fare la sua entrata trionfale in studio a volto scoperto: è Davide Basolo l’uomo che si nascondeva dietro la maschera di Salvador Dalì.

Il pubblico è rimasto senza fiato per la prestanza fisica del ragazzo, mentre Giovanna ha ribattuto: “Ve l’avevo detto che era bello”.

Valentina Autiero e Roberta Di Padua, due delle dame del Trono Over, si sono congratulate con i due ragazzi mentre è stato Gianni Sperti a smorzare il silenzio che si stava creando facendo aprire Davide che ha dedicato delle belle parole a Giovanna:

Sono molto emozionato. Oggi mi vedete tutti perché io credo di essere arrivato a un punto in cui penso che tu abbia capito davvero chi hai davanti. Avere la maschera mi è servito, perché sono riuscito a farti arrivare chi sono. […] Non sai chi sono i miei amici, chi è mia madre, non sai nulla di me, ma sai chi sono. E questo per me è importante.

E il sorriso dolcissimo di Giovanna è stato la conferma di quanto sia importante il rispetto e la stima reciproca che i due ragazzi stanno costruendo. Non poteva mancare un gesto di approvazione di Maria De Filippi che, assieme al pubblico, ha osservato Davide e Giovanna concedersi finalmente un ballo suggestivo, prendendosi per mano.