Uomini e Donne, la scelta di Alessandro e la risposta che spiazza tutti

editato in: da

Durante la nuova registrazione di Uomini e Donne, in un clima molto animato e in un susseguirsi di colpi di scena, il tronista napoletano Alessandro Zarino è arrivato a fare la sua scelta, ma quello che è successo poi in studio, anche grazie all’intervento di Maria De Filippi, ha spiazzato un po’ tutti.

La puntata è iniziata con il video di una nuova esterna di Alessandro con Veronica Burchielli, la ragazza che da tempo attira la sua attenzione, anche se non in modo esclusivo. Durante l’esterna Veronica ha fatto partecipare Alessandro ad una videochiamata con i suoi nonni, spiegandogli quanto sono importanti nella sua vita. Un gesto considerato subito dal tronista particolarmente forte e significativo. Nonostante questo momento molto intenso durante l’uscita con Veronica, Zarino, nel successivo dibattito in studio, ha chiarito di essere ancora indeciso e non pronto a fare la sua scelta, tanto da voler continuare la sua conoscenza con altre ragazze della trasmissione.

La reazione di Veronica a quel punto è stata istintiva e immediata: la ragazza ha accusato il tronista di voler solo perdere tempo, ed è uscita furiosa dallo studio. A quel punto Alessandro, messo alle strette, l’ha seguita per calmarla e parlarle. Poco dopo Alessandro è rientrato in studio con tutto un altro stato d’animo, annunciando a Maria De Filippi e al pubblico di essere finalmente pronto a fare la sua scelta, tra lo scetticismo generale.

Zarino ha detto davanti a tutti di essersi reso conto di non poter fare a meno di Veronica e di volerla nella sua vita, facendo cadere la sua scelta su di lei.

Probabilmente, a quel punto, il giovane napoletano si aspettava che l’ostilità nei suoi confronti cessasse e che ci sarebbe stato il lieto fine, ma le cose sono andate molto diversamente. Veronica, infatti, ormai delusa dal comportamento di Alessandro, ha deciso di dire no, confessando a Maria De Filippi di non credere alle parole del tronista. Una decisione che ha spiazzato tutti e ha anticipato il colpo di scena finale della puntata.

Maria De Filippi, infatti, a chiusura della movimentata registrazione, ha salutato Alessandro e nominato Veronica nuova tronista al suo posto.