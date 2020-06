UeD, lo sfogo di Davide e la sorpresa a Sammy dopo la scelta di Giovanna

editato in: da

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta, confermando le ultime anticipazioni: Sammy Hassan e la bella tronista di Uomini e Donne sono una coppia.

Un percorso segnato da litigi e incomprensioni, che fino all’ultimo ha lasciato tutti col fiato sospeso: il corteggiatore romano, dopo aver teso uno scherzo a Giovanna facendole credere che il suo fosse un “no”, è tornato in studio con un gigantesco mazzo di rose rosse.

I due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato con tanto di mascherina: “Sono i suoi occhi che mi hanno portato a dire si, mille volte si!”, ha commentato dopo la scelta Sammy ai microfoni della redazione del programma.

Lo staff poi ha preparato una sorpresa per il corteggiatore: un video che mostrava i momenti precedenti alla scelta di Giovanna, con le parole pronunciate da entrambi e le foto in studio durante gli attimi più toccanti del programma, facendo così rivivere alla coppia le intense emozioni provate.

Ma se da un lato la Abate e il suo corteggiatore sono stati comprensibilmente travolti dall’emozione del momento, dall’altro Davide Basolo, la non scelta, ha lasciato lo studio sconsolato dopo aver ricevuto il no da Giovanna. Si è emozionato così tanto che non è riuscito a trattenere le lacrime nel momento in cui gli è stato chiesto di commentare la decisione della tronista:

Nonostante tutti dicessero che per lei c’era solo lui, ho provato a credere fino alla fine che ci sarebbe stato un dopo. Ci credevo davvero e mi piaceva lei, quindi mi sono lasciato andare. Ti appoggi all’indietro pensando che ti tengano e poi se cadi ti fai più male.

L’Alchimista, che era sbarcato a Uomini e Donne durante il lockdown, aveva incuriosito da subito Giovanna: il bartender si era presentato indossando una maschera e solo dopo un po’ di tempo ha mostrato il suo volto, prima a lei e poi al pubblico:

Ho messo sul banco davanti a tutti quanti quello che sono e non è sempre facile per uno come me, che tende sempre a non fare vedere come sta. E farlo per un motivo è una cosa, farlo e poi sentire che non è servito a nulla è un’altra.

Mostrando tutta la sua delusione e amarezza, Davide Basolo ha concluso ammettendo: