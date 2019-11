Tu Sì Que Vales trionfa: in 5 milioni per il faccia a faccia fra Belen ed Emma

editato in: da

Tu Sì Que Vales trionfa con oltre 5 milioni di telespettatori pronti a seguire il faccia a faccia fra Emma Marrone e Belen Rodriguez. Il programma di Maria De Filippi continua a portare a casa ottimi ascolti grazie a un team ben collaudato e ospiti che creano interesse nel pubblico.

L’ultima puntata in particolare ha consentito allo show del sabato di sfiorare il 30% di share arrivando a un totale di 28,6%, pari a 5.378.000 telespettatori. Numeri da capogiro che rappresentano un trionfo per i giudici Teo Mammucari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, ma anche per Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Maria De Filippi.

L’appuntamento di sabato è stato senza dubbio uno dei più attesi, complice l’incontro fra Belen Rodriguez ed Emma Marrone sotto l’occhio attento delle telecamere. Le due si conoscono dal 2012 quando la showgirl argentina sbarcò ad Amici conquistando il cuore di De Martino, all’epoca legato alla cantante salentina. Un colpo di fulmine che trascinò Emma al centro di gossip e polemiche da cui uscì a fatica.

Oggi sembra però che i vecchi rancori siano stati messi da parte. Al termine della sua esibizione infatti la Marrone, reduce da una coraggiosa battaglia contro il cancro, ha abbracciato e baciato l’ex rivale. Una prova di eleganza che è piaciuta molto al pubblico che ha commentato sui social Tu Sì Que Vales.

Se De Martino non è intervenuto sulla questione, Belen sembra aver apprezzato la scelta di Emma di lasciarsi il passato alle spalle. La showgirl sta vivendo un periodo d’oro nella carriera e nella vita privata. Gli ascolti del format che conduce sono in ascesa, mentre ha ritrovato l’intesa di un tempo con il suo Stefano. L’amore procede a gonfie vele e la coppia ha svelato più volte di sognare un altro figlio dopo Santiago e le nozze bis.