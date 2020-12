editato in: da

Tu Sì Que Vales è un successo e Belen Rodriguez festeggia su Instagram. L’ultima puntata del programma è stata seguita da oltre sei milioni di telespettatori. Numeri che hanno dimostrato, ancora una volta, la forza dello show presentato da Belen con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Merito dei concorrenti, in grado di portare sul palco storie emozionanti, ma anche della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

A vincere questa edizione di Tu Sì Que Vales è stato Andrea Paris, che ha dedicato la vittoria alla famiglia e a Veronica Franco, la concorrente dello show scomparsa a soli 19 anni, dopo aver incantato tutti con il suo talento. L’ultima puntata del programma ha registrato ascolti altissimi, con 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share. Numeri da record che Belen Rodriguez ha festeggiato su Instagram. La showgirl ha pubblicato una foto della trasmissione ringraziando il pubblico, ma anche il suo gruppo di lavoro.

“Volevo ringraziare tutti voi per l’affetto che mi dimostrate ogni volta – ha spiegato -, grazie a voi per l’incredibile risultato ottenuto, sono davvero lusingata. Un grazie enorme ai miei colleghi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara persone meravigliose con le quali condividere questo palco. Un immenso grazie ai giudici – si legge ancora -, lavorare con loro è una fortuna che in pochi hanno, perché ogni volta ti insegnano questo mestiere e io posso imparare da privilegiata”.

“Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo show lavorando dietro le quinte – ha aggiunto Belen -, voi non li vedete ma sono in tantissimi e lasciano l’anima ogni volta!. Grazie al mio staff, siete il mio equilibrio e la mia forza ogni volta che arrivo nel mio camerino. Grazie a Barbara che da voce alla mia persona scrivendo dei testi bellissimi, anche perché con il mio argentino faccio solo pasticci! E l’ultimo grazie va alla mia famiglia, senza di voi non sarei chi sono, grazie per darmi ogni giorno amore senza misure, mi fate sentire la donna più appagata del mondo! #6millionidiabbracci”.

Dopo un periodo difficile, segnato dall’addio a Stefano De Martino, la Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità. Merito dei successi sul lavoro, ma soprattutto dell’amore della sua famiglia. La showgirl non è mai stata lasciata sola dai genitori, dai fratelli – Cecilia e Jeremias – e dagli amici più cari. Oggi al suo fianco c’è un nuovo compagno, Antonino Spinalbese, che le ha regalato la felicità che cercava.