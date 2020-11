Tu Sì Que Vales, la storia di Adam che ha conquistato Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

editato in: da

Ha emozionato tutti la storia di Adam, giovane lanciatore di coltelli salito sul palco di Tu Sì Que Vales. Il passato dell’artista, che ha combattuto con coraggio contro il cancro, ha colpito molto i giudici e la giuria. Adam ha lanciato un messaggio importante, conquistando Maria De Filippi con le sue parole.

Una puntata dopo l’altra, Tu Sì Que Vales ha raccontato storie di grande coraggio e di rinascita. Come quella di Nerina, pianista 81enne o quella di Jessica Carbone, la ballerina 23enne che si è esibita per il fidanzato scomparso. Sul palco sono saliti anche Raffaele Capperi, affetto dalla sindrome di Treacher Collins e vittima di bullismo, Elisa, che a 5 anni ha ballato con il suo papà, emozionando Belen Rodriguez, e una chitarrista di soli 10 anni.

Nell’ultima puntata il pubblico è rimasto colpito dalla storia di Adam, maestro nel lancio dei coltelli e artista conosciuto a livello mondiale. L’artista ha svelato di aver lottato contro il tumore dopo aver ricevuto una diagnosi terribile. “Mi chiamo Adam e sono campione mondiale di lancio dei coltelli – ha rivelato -, faccio parte della hall of fame dei lanciatori di coltelli. Due anni fa, però, mi avevano diagnosticato un cancro e i medici mi avevano dato due mesi di vita. Io non ho mai smesso di allenarmi e grazie ai miei amici dell’associazione per i lanciatori di coltelli, sono riuscito a sconfiggerlo e ora, sono qui!”. Adam ha poi voluto lanciare un messaggio ai telespettatori: “A tutti coloro che come me sono stati malati di cancro o lo sono ora, non arrendetevi, potete farcela”, ha detto.

Adam ha svelato a Tu Sì Que Vales la sua tecnica infallibile, lanciando coltelli di varia grandezza. Ha poi invitato i protagonisti dello show a provare. Maria De Filippi ha tentato, con qualche insuccesso, di centrare il bersaglio, proprio come Teo Mammucari. E se Sabrina Ferilli si è divertita molto, la più brava si è dimostrata Belen Rodriguez che ha ottenuto da subito un risultato impeccabile.