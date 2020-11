Tu Si Que Vales, la semifinale: Ferilli divina in total pink. E Gerry si collega da casa

editato in: da

Undicesima puntata per Tu Si Que Vales, lo show di Canale 5 che è riuscito a conquistare l’attenzione di un grande pubblico. Sempre soddisfacenti gli ascolti per Belen Rodriguez, che insieme a Martin Castrogiovanni e ad Alessio Sakara, è al timone del programma giunto alla semifinale. I concorrenti, ormai a un passo dalla vittoria, sono estremamente desiderosi di mettere in mostra il loro talento per riuscire a vincere e conquistare il montepremi.

Oltre le capacità dei partecipanti, sono tanti gli elementi che hanno decretato il successo di Tu Si Que Vales. Merito, innanzitutto, di Belen Rodriguez che dopo aver ufficializzato con un bacio la sua storia con Antonino Spinalbese, ha messo da parte i gossip sulla sua vita privata e si è dedicata alla conduzione con grande professionalità. Ha dimostrato di essere un’ottima padrona di casa che con ironia e leggerezza è riuscita ad accogliere e a intrattenere i telespettatori.

Occhi puntati anche sui suoi look. La bellissima showgirl, infatti, ha sempre sfoggiato outfit impeccabili e mozzafiato. Anche in questa occasione non ha deluso. La Rodriguez ha scelto di indossare un completo total black, senza spalline e con una scollatura profonda. Ha impreziosito il suo look con accessori bianchi, scarpe dal tacco vertiginoso e collana di perle.

Colonna portante dello show, poi, l’amatissima Sabrina Ferilli, che da due anni riveste il ruolo di rappresentante della giuria popolare. L’attrice, per questo appuntamento speciale, ha scelto un look total pink, indossando un morbido vestito con degli eleganti drappeggi: semplicemente divina.

Sempre schietta e ironica, la Ferilli riesce a strappare un sorriso anche grazie alla sua innegabile complicità con Maria De Filippi. Le due intrattengono e divertono con sketch spontanei che mettono in luce la loro profonda amicizia.

Presente in studio, seppur solo virtualmente, anche Gerry Scotti. Nelle scorse settimane, il giudice è risultato positivo al Coronavirus, il che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero. Finalmente guarito, può riprendere in mano il suo ruolo per svolgerlo, però, per il momento solo da casa. Insieme ai suoi colleghi, il presentatore ha riso, scherzato, divertito e, soprattutto, si è emozionato.

Manca, ormai, pochissimo alla finale di Tu Si Que Vales. Cosa avrà pensato il team straordinario del programma per stupire i telespettatori?