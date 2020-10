Tu Si Que Vales, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli oscurano Belen

editato in: da

Il sabato sera è un tripudio di allegria, grazie all’imperdibile appuntamento con Tu Si Que Vales e con i suoi strepitosi protagonisti. Le esibizioni – a volte divertenti, a volte un po’ strampalate – intrattengono il pubblico davanti allo schermo, ma gli occhi sono tutti per Belen, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

La nuova edizione di Tu Si Que Vales ha segnato il ritorno in tv dei personaggi più amati di Canale 5: alla giuria, ancora una volta Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre la splendida Belen Rodriguez si riconferma alla conduzione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Infine, un’incantevole Sabrina Ferilli presiede nuovamente la giuria popolare. Con un cast del genere, lo show di Canale 5 non può che essere un successo strepitoso, che si rinnova di puntata in puntata.

Il nuovo appuntamento con Tu Si Que Vales, in effetti, ha conquistato ancora il pubblico. Belen, bellissima come sempre, ha scelto un look total black: un miniabito con ampia scollatura e tacchi vertiginosi, ad esaltare il suo fisico mozzafiato. Tuttavia, nel corso della puntata non ha brillato con la sua presenza, rimanendo un po’ più in disparte – a parte quando non ha preso parte attivamente ad una performance divertendosi su un tappetone elastico.

Piuttosto, sono state Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a rubarle la scena. La loro complicità è sempre più evidente, dagli sguardi che si scambiano e dalle battutine che intrattengono il pubblico. Maria ha optato per un tailleur giacca e pantalone color rosso fuoco – un abbigliamento già visto, probabilmente riciclato – abbinato ad un semplice top color carne e ad un paio di décolleté nude.

Mentre la Ferilli ha preferito un classico abito nero drappeggiato da una gonna maculata in rosso, colore ripreso dalle scarpe con il tacco altissimo. Un look davvero fantastico, messo in risalto da un make up semplice e dai lunghi capelli mossi, acconciati in maniera voluminosa. Nel corso della puntata, Maria e Sabrina non hanno fatto altro che punzecchiarsi e prendersi bonariamente in giro, sempre con il sorriso sulle labbra.

La sintonia che sprigiona dai loro sguardi non poteva certo passare inosservata. D’altronde, non è una sorpresa che la De Filippi sia molto legata alla bravissima attrice romana. Ed è proprio per questo che continua a volerla al suo fianco a Tu Si Que Vales, dando vita ad una coppia davvero strepitosa.