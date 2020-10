Tu Si Que Vales: De Filippi e Ferilli esilaranti, Belen bellissima in bianco

editato in: da

Tu Si Que Vales ci regala una nuova, sorprendente puntata ricca di esibizioni mozzafiato e di tanta allegria. Regina della serata è come sempre la splendida Belen Rodriguez, ma ad aver catalizzato l’attenzione questa volta sono state Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Questa edizione di Tu Si Que Vales ha avuto inizio davvero alla grande, nonostante tutte le difficoltà incontrate per preparare le nuove puntate. Al comando troviamo ancora una volta Belen Rodriguez, che si divide la conduzione con Martin Castrogiovanni e Andrea Sakara. E alla giuria si sono riconfermati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, mentre l’incantevole Sabrina Ferilli ha assunto nuovamente il ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Il nuovo appuntamento con il divertentissimo talent show di Canale 5 ha visto il pubblico impazzire per Belen: da bravissima padrona di casa, la showgirl argentina ha saputo mettere da parte tutte le sue difficoltà amorose e dedicarsi interamente agli impegni lavorativi. Bellissima come sempre, la terza serata l’ha vista sfoggiare un miniabito bianco a maniche lunghe, arricchito da alcuni bottoncini sul davanti e da una scollatura rotonda. Un paio di sandali vertiginosi e una collana brillante hanno completato il suo look semplice ma comunque mozzafiato.

Tuttavia, nel corso della serata sono state Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ad attirare l’attenzione dei telespettatori. La prima ha saputo sorprendere tutti con un outfit decisamente diverso dal solito: la sua scelta è infatti ricaduta su un paio di bermuda beige – in tinta con le décolleté – e una canotta bianca con scollo in pizzo, accompagnata da una giacca rosso fuoco. La Ferilli invece ha conquistato il pubblico con un abito nero a maniche corte, con delle trasparenze strategiche volte a sottolineare la sua silhouette prorompente.

Maria e Sabrina si sono lasciate andare a molte battute, protagoniste indiscusse di siparietti esilaranti e piccoli battibecchi che hanno ravvivato lo spettacolo. D’altronde, la loro amicizia è ormai ben consolidata e si esprime chiaramente in un’intesa sorprendente davanti alle telecamere.

La terza puntata di Tu Si Que Vales ci ha inoltre offerto bellissime emozioni: tra performance da brivido e qualche esibizione che ci ha strappato più di una risata, la serata si è conclusa con un altro, grande successo.