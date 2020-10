Tu Si Que Vales, look mozzafiato per Belen. Ma Sabrina vince la sfida di stile

editato in: da

Continua a divertire Tu Si Que Vales che, per questa stagione televisiva, è giunto alla sua settima puntata. Un programma dedicato alle famiglie, in cui numerosi talenti in differenti ambiti si sfidano con magnetiche esibizioni cercando di conquistare giudici e telespettatori per giungere al premio finale.

Alla guida di Tu Si Que Vales, come sempre, la bellissima Belen Rodriguez, ormai padrona di casa perfetta e professionale, affiancata dal lottatore di arti marziali Alessio Sakara e dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Nella giuria, invece, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. A rappresentare il pubblico, invece, l’amatissima Sabrina Ferilli.

E ad attirare l’attenzione e a rubare un po’ la scena ai talenti che si sono esibiti, proprio Belen Rodriguez che, in ogni puntata, stupisce con i suoi look mozzafiato. Dopo aver incantato con vestiti dai colori sgargianti e mini-dress, questa volta ha scelto di indossare un abito corto con piccolo spacco sul lato dal quale spunta una camicetta bianca dalle maniche lunghe. Immancabili i sandali dal tacco vertiginoso.

In studio, con i look di Belen e Sabrina Ferilli, c’è una vera e propria sfida di stile. L’attrice, con sagacia e senso dell’umorismo riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico e ai suoi colleghi. Semplicemente meravigliosa, ha sfoggiato un bellissimo abito di un verde brillante, a fantasia e senza spalline, che si sposa perfettamente con la sua carnagione. Verdi anche le scarpe, delle décolleté a punta dal tacco vertiginoso. In argento, invece, i bracciali e le collane. Ha, infine, completato il tutto con un make-up naturale e i capelli lasciati ricadere sulle spalle.

Parte integrante dello show, proprio la complicità tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, che ha fortemente voluto la presenza dell’attrice nel programma. Le due, puntata dopo puntata, dimostrano non solo di essere amiche, ma anche di essere la colonna di Tu Si Que Vales. Gli scherzi che reciprocamente si fanno, le battute che si dedicano e i momenti in cui insieme intrattengono, sono estremamente attesi e fortemente amati dal pubblico.

Tra esibizioni strampalate e performance emozionanti e che hanno lasciato senza fiato, Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Maria De Fillippi sono riuscite a dimostrare di essere delle vere e proprie regine della televisione e insieme ai loro colleghi hanno donato al pubblico attimi di divertimento e spensieratezza.