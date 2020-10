Tu Si Que Vales, look mozzafiato per Belen. Ma è Sabrina Ferilli la più bella

editato in: da

Grandi divertimenti e tante risate ed emozioni durante la quarta puntata di Tu Si Que Vales. Il talent show di canale 5, pensato per intrattenere grandi e piccini e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, continua a tenere incollato il pubblico al piccolo schermo.

Protagonista dello show proprio la conduttrice, che incanta in ogni puntata con i suoi look e il suo meraviglioso sorriso. Questa volta Belen Rodriguez ha deciso di indossare un mini abito asimmetrico mozzafiato. Il vestito, quasi completamente nero, ha le maniche lunghe, una piccola scollatura rotonda e abbraccia perfettamente il corpo della showgirl.

A colpire soprattutto un dettaglio: la balza bianca e nera che decora l’estremità dell’abito. Un piccolo elemento che, però, rende il look ricercato e sbarazzino. Belen, per completare l’outfit ha aggiunto dei sandali con tacchi vertiginosi. Se il make-up mira ad intensificare lo sguardo, l’acconciatura, invece, è estremamente semplice: una coda volutamente scomposta.

Bellissima Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare che da ben due stagioni diverte il pubblico con la sua spontaneità. Anche l’attrice ha scelto il total black. Il suo vestito, però, ha un taglio midi, uno stile romantico e sofisticato ed è caratterizzato da leggere trasparenze.

Non passano inosservati neanche gli accessori scelti dalla Ferilli. Perfette le scarpe gioiello: dei sandali altissimi con un’ampia decorazione sulle caviglie. Pochi e molto discreti i gioielli. Acqua e sapone, invece, il make up. I capelli, infine, sono stati lasciati ricadere sulle spalle in morbide onde ben definite.

Ma a piacere al pubblico è soprattutto la sua innegabile complicità con Maria De Filippi, che insieme a Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari siede sulle poltrone destinate ai giurati. Le due, Regine indiscusse della televisione italiana, continuano a divertire lanciandosi ironiche frecciatine e sfidandosi con brevi sketch, battibecchi e scherzi. L’affetto che le lega è, però, evidente: le due, infatti, non sono solo colleghe ma anche ottime amiche.

Insomma, i conduttori, la giuria e le esibizioni dei concorrenti che si alternano sul palco di Tu Si Que Vales compongono un mix unico e vincente che piace e conquista il pubblico. Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, poi, con i loro look e la loro bellezza continuano ad attirare l’attenzione: come sorprenderanno nella prossima puntata?