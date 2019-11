Tu Sì Que Vales, Bianca Guaccero sfida la De Filippi e Belen con un nuovo show

editato in: da

Bianca Guaccero si prepara a sfidare Maria De Filippi e Belen Rodriguez con un programma che si scontrerà con Tu Sì Que Vales. Il successo dello show del sabato sera non si arresta, con ascolti record e un ottimo share, merito della capacità di mescolare momenti comici con sentimenti e forti emozioni.

La quarta puntata ha sfiorato il 32% di share, mentre la precedente, con l’incontro fra Belen ed Emma Marrone, aveva tenuti incollati al piccolo schermo oltre 5 milioni di telespettatori. Per questo Rai Uno, dopo la fine di Ulisse di Alberto Angela, sarebbe in cerca di un degno sostituto per contrastare Tu Sì Que Vales.

I vertici di viale Mazzini avrebbero affidato il compito a Bianca Guaccero. La conduttrice sarà infatti al timone di un nuovo show insieme a Enrico Ruggeri. La trasmissione si intitolerà Una Vita Da Cantare e prevede tre appuntamenti durante i quali i presentatori esploreranno la canzone d’autore italiana fra gli anni Settanta e Ottanta.

Per ora i tre cantautori che verranno raccontati sono Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti, ma ci saranno anche Antonello Venditti, Francesco Guccini, Giorgio Gaber e Pino Daniele. Bianca dunque raddoppia e, dopo la conduzione di Detto Fatto su Rai Due, sarà anche sul primo canale per sfidare Tu Sì Que Vales.

“Io lo chiamo gemellaggio ed è una cosa bellissima – ha detto la Guccero a TeleSette -. Mi piace essere croossmediale, come si dice oggi, anche se non ho ancora ben realizzato ciò che sta accadendo”.

Non resta che attendere sabato per scoprire chi vincerà la guerra degli ascolti. Di certo Tu Sì Que Vales è un format ben collaudato, con personaggi molto forti – da Belen Rodriguez a Maria De Filippi – e storie che emozionano. Una Vita Da Cantare è una grande scommessa, ma Bianca, con la sua passione per il canto e la recitazione, potrebbe vincerla.