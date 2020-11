Tu Si Que Vales: Belen, Sabrina e Maria vincono con la loro complicità. Insieme sono una forza

editato in: da

Ancora una serata colma di divertimento per il pubblico di Tu Si Que Vales: tantissime risate, ma anche forti emozioni, qualche lacrima e momenti di riflessione. Questo è quello a cui lo show, guidato da Belen Rodriguez con il sostegno di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha abituato. E, anche questa volta, non ha deluso le aspettative.

Tanti sono gli elementi che piacciono al pubblico di Tu Si Que Vales. Ad attirare l’attenzione, senza ombra di dubbio, Belen Rodriguez che, messo da parte il gossip e la curiosità per la sua vita privata, riesce a far presa nel cuore del pubblico con la sua dolcezza e bellezza.

Non passano inosservati neanche i suoi look, vera e propria fonte di ispirazione per le appassionate di moda. Per l’ottava puntata Belen ha scelto di indossare una camicia bianca con una profonda scollatura che lascia intravedere la lingerie e con un lembo, più lungo su un lato, che si infila nei passanti laterali della minigonna nera.

Tu Si Que Vales, per Belen, rappresenta una vera e propria vittoria. Negli anni, infatti, si è dimostrata essere una perfetta padrona di casa e una bravissima conduttrice, pronta a mettersi in gioco e a prendere in mano le redini del programma quando richiesto.

Bellissima anche Sabrina Ferillii. L’attrice ha deciso di brillare sfoggiando una gonna, ampia e morbida, completamente ricoperta di paillettes. Ha completato il look con una maglia a maniche lunghe con scollatura dalla profondità media dalla quale fuoriesce dell’elegante pizzo.

Un outtfit total black che, seppur molto semplice, si è rivelato essere d’effetto e che è andato in contrasto con quello della padrona di casa Maria De Filippi. L’iconica presentatrice, infatti, ha scelto il total white con un sobrio tailleur a cui ha abbinato una maglia senza fronzoli, anch’essa bianca.

Abbigliamenti completamente diversi, quelle delle tre donne di Tu Si Que Vales, proprio come le loro personalità. I loro caratteri, però, per loro non rappresentano un problema o motivo di scontro, rivalità o antipatie.

Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, infatti, sono la dimostrazione che quando le donne mettono da parte ogni possibilità di competizione e instaurano un rapporto basato sulla stima e la complicità possono fare grandi cose. Le tre star di Tu Si Que Vales, con la loro bellezza, l’ironia e, soprattutto, con la capacità di intrattenere e di capire gli umori del pubblico, sono riuscite a creare uno show seguito con passione e dedizione.