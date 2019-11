Tu Si Que Vales: Belen azzarda, ma sbaglia look. La Ferilli incanta con la sua eleganza

editato in: da

Guardare Tu Si Que Vales è sempre un vero piacere: il programma di Canale 5 che esalta il talento è scorrevole e divertente. Sicuramente buona parte del successo della trasmissione, sempre premiata dagli ascolti, è dovuta alla conduzione affidata a Belen Rodriguez. Affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, la conduttrice riesce a trasmettere sempre quel brio che fa da ciliegina sulla torta a un format perfettamente riuscito.

Fondamentali anche i contributi di un membro straordinario che quest’anno ha arricchito Tu Si Que Vales con la sua genuinità, Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare, e dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Come sempre, sul palco si sono alternati i più disparati talenti: esibizioni di danza e di canto, spettacoli di illusionismo e tanto altro. Tra siparietti ed esibizioni emozionanti, però, gli occhi sono rimasti puntati su Belen e sulla Ferilli. Le due rimangono le regine incontrastate della serata grazie ai loro esempi di stile, sempre estremamente diversi l’uno dall’altro anche per adattarsi al loro carattere e all’atteggiamento.

Esuberante ma allo stesso tempo perfettamente padrona della situazione, Belen Rodriguez ha sfoggiato, questa volta, un look che non convince. Per l’occasione, ha scelto una minigonna a quadretti gialla e nera, abbinata ad una camicetta nera a maniche lunghe con polsini bianchi a contrasto e con scollo quadrato piuttosto profondo. Un insieme che non sembra accattivante come al solito: la Rodriguez ci ha abituati a molto di più.

Per i capelli, Belen ha optato per un raccolto semplice ed elegante, esaltato da un trucco leggero concentrato prevalentemente sugli occhi, lasciando le labbra al naturale illuminate solo da un gloss trasparente. Insomma, la conduttrice avrà forse scelto un abbinamento non proprio perfetto, ma compensa alla grande con il suo fascino e la sua incredibile simpatia.

Sanguigna, schietta e diretta, la Ferilli è entrata subito nel cuore del pubblico, che con lei ride, sogna e si diverte. In questa occasione ha deciso di indossare un due pezzi sui colori del beige, con una gonna plissettata lunga poco sotto il ginocchio e una semplice camicia tono su tono. Un outfit tanto semplice quanto elegante, che non può che lasciarci piacevolmente stupiti.

Entrambe luminose e straordinariamente affascinanti, Belen e Sabrina riescono nell’intento di coniugare la loro palese bellezza e il loro innegabile fascino a uno spiccato talento per l’intrattenimento. Punti di forza della trasmissione, le due donne riescono sempre a sorprendere per le loro scelte. Cosa avranno in mente per il futuro?