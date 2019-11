Tu Sì Que Vales, Belen perfetta in total black e la Ferilli incanta tutti

editato in: da

Squadra che vince non si cambia. Deve essere questo il motto alla base della sesta edizione di Tu Sì Que Vales, che torna in tv con lo stesso format, stessa giuria e stessa conduzione. Una sola piccola modifica: al posto di Iva Zanicchi siede Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare accolta con una grande ovazione.

Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari tornano, quindi, a rivestire le vesti di giudici. Di fronte a loro si esibiranno performer provenienti da tutto il mondo, alcuni con un vero e proprio talento altri che, con le loro esibizioni, porteranno un sorriso sul volto del pubblico.

A guidare lo show Belen Rodriguez, vera regina di Tu Sì Que Vales, affiancata dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Un periodo particolarmente roseo per la showgirl che viene da un’estate piena di successi sia lavorativi che sentimentali. Arrivata dopo lungo tempo la riappacificazione con Stefano De Martino, tanto desiderata dai fan, l’argentina si dichiara pronta ad allargare la famiglia.

La bravura di Belen al timone di Tu Sì Que Vales è ormai evidente. Migliorata negli anni nell’arte della conduzione, ciò che non sbaglia mai sono i suoi look. Edizione dopo edizione, puntata dopo puntata, ha dimostrato di saper indossare sia abiti sensuali che quelli più eleganti. E per l’esordio di questa nuova stagione non si è smentita.

Una giacca nera, indossata come mini-dress, impreziosita da bottoni luminosi hanno conferito alla signora De Martino un’aria chic e ricercata. Perfetta la scelta dell’acconciatura, una coda bassa e ordinata e del make-up leggero, ma intenso sugli occhi. A donare ulteriore luce al look total black, ad eccezione delle scarpe rosse, i grandi orecchini a cerchio.

Buona la prima per Belen che, però, ha trovato una degna rivale in fatto di stile. Sabrina Ferilli, infatti, non poteva affrontare la sua prima puntata di Tu SìQue Vales più in forma di così. L’attrice ha indossato un abito lungo cipria con una scollatura profonda, che ne sottolinea la perfetta forma fisica. Il look è stato completato con capelli sciolti e make up intenso sugli occhi. A conquistare, nonostante la sua eccezionale bellezza, è stata però la sua indiscutibile e straripante simpatia.

Quella che si preannuncia, per le prossime puntate, è un’amichevole sfida a colpi di look tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Come ci sorprenderanno la prossima volta?