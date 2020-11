Tu Si Que Vales: Belen bellissima, ma la Ferilli è l’asso nella manica di Maria

editato in: da

È ancora un appuntamento all’insegna del divertimento e delle risate quello con Tu Si Que Vales: la nuova puntata dello show di Canale 5 ha ospitato molti talenti che hanno dato prova delle loro abilità davanti ai giudici, per poi ricevere la loro puntuale valutazione. E Belen Rodriguez è riuscita ancora una volta ad attirare l’attenzione del pubblico con la sua bellezza, anche se la protagonista della puntata – ancora una volta – è stata Sabrina Ferilli: l’asso nella manica di Maria De Filippi, che con la sua simpatia e i suoi tempi di scena perfetti è riuscita persino ad oscurare l’incantevole argentina.

Tu Si Que Vales è uno dei momenti più attesi della settimana, con tante esibizioni travolgenti che ci regalano grandissime emozioni. Cantanti dalla voce incredibile, provetti ballerini e grandissimi attori portano in scena piccoli istanti di divertimento e stupore, ma non mancano le performance più azzardate, in grado di lasciare a bocca aperta i giurati. Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari non perdono occasione per dare il loro giudizio più severo, senza però dimenticare di svolgere il loro ruolo con un pizzico di ironia.

Ad aprire la puntata di Tu Si Que Vales è la splendida Belen Rodriguez, accompagnata anche in questa edizione da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La showgirl argentina ha sempre sfoggiato look sorprendenti, nel corso di questa stagione dello show. E questa volta non si smentisce: un abito aderente color cammello dalla scollatura ampia è la sua scelta per un appuntamento spumeggiante come al solito. Dei sandali vertiginosi rendono ancora più slanciata la sua silhouette perfetta, mentre per il make up e l’acconciatura ha optato per qualcosa di semplice, ma non per questo meno azzeccato.

Sebbene sia davvero incantevole, gli occhi sono tutti puntati su Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Nelle scorse settimane ci hanno sorpreso con outfit davvero impeccabili. In questa occasione, la De Filippi ha preferito qualcosa di più neutro: un paio di jeans scuri e una camicetta a pois in toni autunnali. Tuttavia, con i tacchi color oro ha voluto osare e ha senza dubbio fatto centro. Splendida anche la scelta della Ferilli, che ha optato per un abito floreale con gonna al ginocchio e profondo spacco sul retro, oltre ad un paio di sandali altissimi. È ancora una volta lei la vera star.

Maria e Sabrina hanno dato nuovamente prova della loro grandissima intesa. Nel corso della puntata si sono scambiate spesso sguardi complici e hanno saputo far divertire il pubblico con tante gag, frutto non certo di un copione studiato a memoria, ma di un’amicizia che prosegue ormai da molti anni. Ed è questa la strategia vincente di Tu Si Que Vales: un appuntamento in allegria come fossimo anche noi tra amici.