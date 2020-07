Tu Si Que Vales, Belen mostra il dietro le quinte: Gerry Scotti con le stampelle

editato in: da

È estate, ma sul set di Tu Si Que Vales i lavori fervono. Belen Rodriguez, in questi giorni, è impegnata con le riprese della nuova stagione e ha già mostrato ai suoi fan qualche breve anteprima, tra cui un video che mostra Gerry Scotti con le stampelle: che cosa è successo al conduttore?

Belen e i suoi compagni d’avventura sono già al lavoro per registrare le nuove puntate di Tu Si Que Vales, la cui stagione autunnale è stata da poco confermata. La trasmissione di Canale 5 potrà contare ancora una volta su un cast d’eccezione: al timone, la showgirl argentina sarà accompagnata nuovamente da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Per quanto riguarda i giurati, invece, si riconfermano al loro posto Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e la splendida Sabrina Ferilli al comando della giuria popolare.

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda di Tu Si Que Vales, ma i più curiosi possono già sbirciare i primi dettagli dal backstage sulle storie di Instagram di Belen Rodriguez. Di recente, la conduttrice ha infatti deciso di condividere con i suoi fan qualche breve estratto dal dietro le quinte. La vediamo, bellissima come al solito, intenta negli ultimi ritocchi prima di entrare in scena, mentre si lascia sistemare la manicure e indossa dei tacchi vertiginosi. Tra i filmati di Belen spuntano anche altri protagonisti del talent show.

C’è la Ferilli, che sorprende con dei mocassini abbinati ad un paio di calzini scuri, ben diversi dalle scarpe che indossa sul palco: “È questa la bellezza di Sabrina” – commenta la Rodriguez. E poi c’è Gerry Scotti, che cammina dietro le quinte con un paio di stampelle. Spicca, sulla sua gamba destra, un tutore che copre dal ginocchio in giù. Immediata la preoccupazione dei fan, che si chiedono cosa sia accaduto al popolare conduttore. Non si hanno ancora notizie sulla questione, ma a quanto pare Gerry non si lascia fermare da un piccolo problema di salute.

Nel video, infatti, si gira verso la telecamera e, incitato da Belen, saluta il pubblico: “In gamba, eh!” – sorride Scotti, facendo una battutina chiaramente riferita alla sua condizione. Insomma, il conduttore ci ride su e si prepara ad affrontare una nuova stagione televisiva con la sua consueta verve ironica.