Tu Si Que Vales, minigonna d’ordinanza per Belen. La Ferilli canta (e si commuove)

Una nuova puntata di Tu Si Que Vales ha tenuto milioni di persone incollate davanti allo schermo in questo freddo sabato dicembrino. Decine di talenti si sono esibiti sul palco del famoso show di Canale 5, regalandoci grandi emozioni e un po’ di sano divertimento. Ma ancora una volta gli occhi sono puntati su Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, le vere stelle del talent.

Tu Si Que Vales è una delle trasmissioni più amate degli ultimi anni. Un mix di risate e colpi di scena, in grado di tenerci con il fiato sospeso sino all’ultimo momento. La sua è una formula vincente, che anno dopo anno si riconferma il grande successo che ormai tutti si aspettano. E la conduzione di Belen Rodriguez è sempre uno dei suoi punti forti: la showgirl argentina è spumeggiante e radiosa, e con la sua simpatia travolgente conquista il pubblico.

Quest’anno, d’altronde, ha una spalla d’eccezione che fa da perfetto contraltare. Sabrina Ferilli, new entry di Tu Si Que Vales, è la voce della giuria popolare ed è anche spesso la vittima innocente degli scherzi e delle esibizioni più bizzarre dei concorrenti che partecipano al talent. Proprio come questa sera, che si è trovata suo malgrado coinvolta in uno show horror che ha spiazzato tutti – e che ci ha anche regalato qualche risata.

Sempre la Ferilli è stata poi protagonista di una splendida performance a sorpresa: sul palco si è infatti presentato un suo cugino, bravissimo cantante e musicista, assieme ad una band di Fiano Romano, cittadina dove l’attrice è cresciuta. La commozione è stata tanta, e non è mancata una lacrimuccia. Quindi Sabrina ha accompagnato il gruppo musicale cantando Roma nun fa’ la stupida stasera, guadagnandosi il consenso del pubblico.

Ad incantare sono stati anche i look che Belen e la Ferilli hanno sfoggiato questa sera. La showgirl argentina ha optato per un tubino nero a stampa floreale, con gonna molto corta e asimmetrica, dallo spacco profondo. Sabrina ha invece scelto un abito lungo sui colori del lilla, drappeggiato su una sola spalla, abbinato ad un paio di décolleté tono su tono.

In questa puntata, anche Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico. Coinvolta nell’esibizione di un simpaticissimo signore di 81 anni in grado di fare la spaccata e altri esercizi che dimostrano la sua enorme flessibilità, Maria ha deciso di dare prova delle sue abilità. Dopo aver tentato di imitare uno degli esercizi del concorrente, ha preferito mostrare uno dei suoi talenti: aprire gli occhiali solamente utilizzando i piedi. Che dire, la sua performance ha avuto grande successo!