Tu Sì Que Vales, Belen conquista col mini abito e la Ferilli diverte con la De Filippi

Secondo appuntamento per Tu Sì Que Vales, che anche questo sabato sera ha divertito il pubblico di Canale 5. Questa edizione vede alla conduzione Belen Rodriguez, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni e lo sportivo Alessio Sakare.

Lo show, come nelle scorse edizioni, prevede le esibizioni di talenti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo davanti alla giuria, con lo scopo di farsi conoscere al pubblico da casa.

Dopo il successo della prima puntata, tra momenti comici e altri che hanno lasciato spazio alla commozione, anche il secondo appuntamento dello show è riuscito a conquistare i telespettatori.

Ad aprire la puntata Belen con i suoi colleghi: a incantare tutti è stata la bella argentina, raggiante e bellissima in un mini abito rosa chiaro, ricco di rouches. Ai piedi un paio di décolleté argentate con tacco a spillo vertiginoso, perfette per completare l’outfit della conduttrice.

La giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, ha dovuto valutare le esibizioni dei partecipanti al programma, tra risate e battute divertenti.

La vera star della serata però è stata Sabrina Ferilli, fortemente voluta anche quest’anno dall’amica Maria per ricoprire il ruolo di rappresentante della giuria popolare, che per la seconda puntata ha scelto di indossare un abito rosso a balze a maniche lunghe, con décolleté ton sur ton.

L’attrice si è ritrovata, suo malgrado, protagonista di un’esibizione di una dei partecipanti di Tu Sì Que Vales: Sabrina, presa quasi “in ostaggio” da un personaggio dai tratti horror, ha cominciato a urlare il nome di Maria, mostrando paura e incredulità durante la performance.

La serie di imprevisti derivati dall’esibizione hanno generato risate nel pubblico e soprattutto in Maria De Filippi, che ha continuato a prenderla in giro. Sabrina dal canto suo si è risentita – ovviamente sempre con grande ironia – con l’amica, a suo dire fin troppo divertita per la performance che l’ha vista protagonista.

Ospite d’eccezione è l’ex tennista Flavia Pennetta, che ha lasciato il campo per dedicarsi alla sua famiglia.

A conquistare il pubblico, anche questa volta, la grande complicità fra la Ferilli e la De Filippi. Del resto squadra che vince non si cambia: la coppia di amiche che continua a regalare grande divertimento ai telespettatori. Cosa avrà in mente Maria per l’attrice la prossima puntata?